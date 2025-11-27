एमपी में फिर कड़ाके की ठंड का दौर, नौगांव सबसे ठंडा, 29 से शीत लहर की चेतावनी

एमपी में फिर कड़ाके की ठंड का दौर (Photo Source- Patrika)
IMD Alert : हालही में थोड़ी राहत के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौजूदा समय में चंबल संभाग सबसे ठंडा क्षेत्र बन गया है। वहीं, मौसम विभाग आगामी दिनों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताते हए अगले एक-दो दिन के भीतर प्रदेशभर में एक बार फिर कड़ाके की ठंड का दौर शुरु होने का संभावना जता रहे हैं।
मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, बुधवार रात को सबसे कम तापमान नौगांव में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद रीवा में 8.9, ग्वालियर में 9.3, दतिया में 9.6, खजुराहो में 9.8 और सीधी में ठीक 10 डिग्री तापमान रहा। यानी प्रदेश के कुल 7 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। चंबल संभाग (ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, श्योपुरकला) में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। वहीं, रतलाम, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल और नर्मदापुरम में न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री के बीच रहा।
हवा का रुख उत्तर-पूर्वी हो गया और दक्षिण भारत के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के असर से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। इससे दिन में धूप कमजोर दिखाई दे रही है, जबकि सूरज से आड़ होते ही ठिठुरन मेहसूस हो रही है। कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया हुआ है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 48 घंटे तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन 29 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद उत्तर से ठंडी हवाएं तेज होंगी और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा। कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है।
