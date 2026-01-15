15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, जारी हुआ बारिश का अलर्ट

Rain Alert : कड़ाके की ठंड के बीच गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिसके चलते विजिविलिटी काफी कम रही। वहीं, मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मावठी बारिश की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 15, 2026

Rain Alert

एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Rain Alert :मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दो दिन की मामूली राहत के बाद गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिसके चलते विजिविलिटी काफी कम रही। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मावठी बारिश होने की संभावना जताई है। सूबे के ग्वालियर से लेकर भोपाल संभाग के जिलों में इस सय तेज ठंड का दौर ठंड का दौर जारी है, जबकि जबलपुर संभाग में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहडोल के कल्याणपुर में प्रदेश में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। प्रदेश में गुरुवार तड़के के हालातों पर गौर करें तो पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है।

मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए कड़ाके की ठंड होने की संभावना जताई है। कई जगहों पर शीतलहर का दौर भी जारी है। मौसम विभाग की मानें तो सर्द हवाओं के चलते शीतलहर का प्रकोप आने वाले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरह से जारी रहने की संभावना है, जिससे सर्दी का सितम और बढ़ेगा।

यहां तापमान में आई गिरावट

भोपाल, ग्वालियर, पचमढ़ी, शहडोल, दतिया, मुरैना, रायसेन समेत कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि मध्य प्रदेश में रातें भी सर्द हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 4 दिनों में तापमान में और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहां सर्द हवाओं का रुख तेज बना हुआ है।

मावठ (बारिश) गिरने की संभावना

वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मावठ (बारिश) गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है, जिसके चलते एमपी में भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है, ऐसे में उत्तर मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जो किसानों की फसलों के लिए अमृत के समान होगी।

हवा की रफ्तार बढ़ी

मध्य प्रदेश में फिलहाल हवा की रफ्तार तेज है। इससे भी तेज ठंड हो रही हबै. क्योंकि पश्चिमी हिस्से के पास से एक ट्रफ गुजर रही है, जिसका हल्का असर मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, ऐसे में कई जिलों में हल्की फुहार चल सकती है, वहीं जेट स्ट्रीम हवाएं 204 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही हैं, ऐसे में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है।

कोहरे का असर

वहीं, प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र अबतक कोहरे की चपेट में बना हुआ है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सीहोर, शाजापुर, सतना, गुना, राजगढ़, रतलाम, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जिलों समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यहां दिल्ली से आने वाली ट्रेनों के साथ साथ सड़क यातायात तक प्रभावित हो रहा है।

जनवरी में कड़ाके की ठंड

मध्य प्रदेश में इस बार जनवरी ने ठंड के कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके चलते ठंड इस बार रिकॉर्ड रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में अभी ठंड का असर और बढ़ सकता है। हालांकि फरवरी की शुरुआत में मौसम में बदलाव होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, जारी हुआ बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब बड़े शहरों की दौड़ खत्म, AIIMS भोपाल में उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र की तैयारी

AIIMS Bhopal Good News
भोपाल

भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत 12 गंभीर, मकर संक्रांति पर स्नान करने जा रहा था परिवार

Horrific Road Accident
भोपाल

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में CM मोहन यादव का अहम रोल, MP में ‘8 लाख करोड़’ के 209 काम शुरू

cm mohan yadav can play important role in BJP national president election mp news
भोपाल

2100 करोड़ के शराब घोटाले में शामिल कंपनी को MP में मिला ठेका, नियम भूले अफसर

2100 Crore CG liquor scam prime one work force company contract by MPPCB mp news
भोपाल

MP में एक और कफ सिरप पर ‘Ban’, 24 मौतों के बाद भी बिक रहा था जहर

tridus remedies almont kid syrup banned Chhindwara Toxic Cough Syrup Case MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.