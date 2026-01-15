एमपी में कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, जारी हुआ बारिश का अलर्ट

एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Rain Alert :मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दो दिन की मामूली राहत के बाद गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिसके चलते विजिविलिटी काफी कम रही। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मावठी बारिश होने की संभावना जताई है। सूबे के ग्वालियर से लेकर भोपाल संभाग के जिलों में इस सय तेज ठंड का दौर ठंड का दौर जारी है, जबकि जबलपुर संभाग में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहडोल के कल्याणपुर में प्रदेश में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। प्रदेश में गुरुवार तड़के के हालातों पर गौर करें तो पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है।
मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए कड़ाके की ठंड होने की संभावना जताई है। कई जगहों पर शीतलहर का दौर भी जारी है। मौसम विभाग की मानें तो सर्द हवाओं के चलते शीतलहर का प्रकोप आने वाले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरह से जारी रहने की संभावना है, जिससे सर्दी का सितम और बढ़ेगा।
भोपाल, ग्वालियर, पचमढ़ी, शहडोल, दतिया, मुरैना, रायसेन समेत कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि मध्य प्रदेश में रातें भी सर्द हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 4 दिनों में तापमान में और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहां सर्द हवाओं का रुख तेज बना हुआ है।
वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मावठ (बारिश) गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है, जिसके चलते एमपी में भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है, ऐसे में उत्तर मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जो किसानों की फसलों के लिए अमृत के समान होगी।
मध्य प्रदेश में फिलहाल हवा की रफ्तार तेज है। इससे भी तेज ठंड हो रही हबै. क्योंकि पश्चिमी हिस्से के पास से एक ट्रफ गुजर रही है, जिसका हल्का असर मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, ऐसे में कई जिलों में हल्की फुहार चल सकती है, वहीं जेट स्ट्रीम हवाएं 204 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही हैं, ऐसे में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है।
वहीं, प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र अबतक कोहरे की चपेट में बना हुआ है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सीहोर, शाजापुर, सतना, गुना, राजगढ़, रतलाम, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जिलों समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यहां दिल्ली से आने वाली ट्रेनों के साथ साथ सड़क यातायात तक प्रभावित हो रहा है।
मध्य प्रदेश में इस बार जनवरी ने ठंड के कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके चलते ठंड इस बार रिकॉर्ड रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में अभी ठंड का असर और बढ़ सकता है। हालांकि फरवरी की शुरुआत में मौसम में बदलाव होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग