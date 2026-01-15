एमपी में कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, जारी हुआ बारिश का अलर्ट

Rain Alert :मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दो दिन की मामूली राहत के बाद गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिसके चलते विजिविलिटी काफी कम रही। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मावठी बारिश होने की संभावना जताई है। सूबे के ग्वालियर से लेकर भोपाल संभाग के जिलों में इस सय तेज ठंड का दौर ठंड का दौर जारी है, जबकि जबलपुर संभाग में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहडोल के कल्याणपुर में प्रदेश में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। प्रदेश में गुरुवार तड़के के हालातों पर गौर करें तो पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है।