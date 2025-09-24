भोपाल में आस्था का प्रमुख केंद्र है ये काली मंदिर, पूरी होती है हर मनोकामना!

शहर के इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। पहले यहां एक सिद्ध मढ़िया हुआ करती थी, उस समय शहर की आबादी भी काफी कम थी। इस मढ़िया में कुछ समाजों के लोग कुलदेवी के रूप में मां काली की पूजा करते थे। यहां कई लोगों की मनोकामना पूरी हुई। इसके बाद इस मंदिर का पुर्ननिर्माण 1976 में किया गया। अब यह एक सिद्ध पीठ के रूप में है। शारदीय और चैत्र दोनों ही नवरात्र में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है।