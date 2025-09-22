Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

100 करोड़ की होगी नवरात्र, रजिस्ट्री में बूस्ट, संपदा 2.0 ने पकड़ी रफ्तार

MP News: भोपाल में नवरात्र के पहले दिन पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रियों समेत अन्य पंजीयन की बहार होगी। एडवांस स्लॉट बुकिंग ही पहले दिन की 500 के करीब हो गई।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 22, 2025

MP News sampada 2.0 Registration
sampada 2.0 Registration (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:भोपाल में नवरात्र के पहले दिन पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रियों समेत अन्य पंजीयन की बहार होगी। एडवांस स्लॉट बुकिंग ही पहले दिन की 500 के करीब हो गई। दिन में भी ये पत्रिका बुकिंग होगी और संख्या 800 से अधिक होने की स्थिति है। पंजीयन के लिए बनाए संपदा 20 सॉफ्टवेयर पर सर्वर समेत अन्य स्थिति दुरुस्त की है। नवरात्र के पहले से ही इसके काम करने की गति बेहतर हुई है। अतिरिक्त सर्वर के साथ तकनीकी टीम सोमवार से पूरी क्षमता से काम करेगी। नवरात्र में पंजीयन विभाग ने आठ हजार से अधिक रजिस्ट्रियों का लक्ष्य तय किया है। नवरात्र में पंजीयन से 100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व का लक्ष्य रखा हुआ है। भोपाल में बैरसिया के अलावा तीन उप पंजीयन कार्यालय है। कर्मचारियों को अब नवरात्र में अवकाश पर रोक लगा दी है।

ये करेंगे तो रजिस्ट्री में नहीं आएगी दिक्कत

  • क्रेता- विक्रेता समेत गवाह के मोबाइल में संपदा 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन अपलोड करवा दें। इससे पंजीयन की प्रक्रिया में ओटीपी और आधार से लेकर मोबाइल नंबर अपडेशन में राहत होगी।
  • गवाह के मोबाइल में आधार फेस व मुदा एप्लीकेशन भी अपलोड करवा दें। यदि किसी कारण से गवाह सर्विस प्रोवाइडर के यहां नहीं पहुंच पाता है तो वह आधार फेस व मुद्रा एप्लीकेशन से अपना सत्यापन ऑनलाइन डिजिटल ही कर देगा। इससे गवाह
  • व आपका समय बचेगा।
  • पंजीयन के दौरान तय स्लॉट पर सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना होता है यहां अपने ओरिजनल दस्तावेज साथ रख लें. पूछने पर तुरंत बताएं जा सके, इससे पंजीयन में देरी नहीं होगी।
  • रजिस्ट्री के लिए संपत्ति की चतुर्सीमा के अनुसार तीन फोटो संपदा 20 में ही ऑनलाइन तरीके से क्लिक कर लें। फोटो अपलोड होने पर नंबर बनता है. जिसका स्क्रीन शॉट लेकर रखें। संपत्ति सत्यापन में ये नंबर दर्ज करते ही आपके फोटो ओपन हो जाएंगे।

संपदा 2.0 में अब जीआइएस के तहत रियल टाइम लोकेशन ओपन की जा रही है। यानी संपत्ति की गलत डिटेल देकर पंजीयन शुल्क नहीं बचा सकते। इसमें निर्माण की स्थिति सामने होगी और शुल्क की गणना क्षेत्र की गाइडलाइन से हो जाएगी। फर्जी पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।

यहां ध्यान दें तो बेहतर हो

  • आइएसबीटी में दूसरी मंजिल पर पंजीयन कार्यालय है। यहां लिफ्ट बंद रहती है। इसे चालू किया जाए तो सीनियर सिटीजंस और दिव्यांगों को राहत मिलेगी।
  • पंजीयन कार्यालय में आधे घंटे का स्लॉट रहता है। इस दौरान लोगों को रुकना पड़ता है। यहां उनके बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें खड़े रहना पड़ता है।
  • सैंकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन पंजीयन कार्यालय की ओर ये यहां पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। इसे बनाएं तो लोगों को राहत मिलेगी।

