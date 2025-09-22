100 करोड़ की होगी नवरात्र, रजिस्ट्री में बूस्ट, संपदा 2.0 ने पकड़ी रफ्तार

MP News:भोपाल में नवरात्र के पहले दिन पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रियों समेत अन्य पंजीयन की बहार होगी। एडवांस स्लॉट बुकिंग ही पहले दिन की 500 के करीब हो गई। दिन में भी ये पत्रिका बुकिंग होगी और संख्या 800 से अधिक होने की स्थिति है। पंजीयन के लिए बनाए संपदा 20 सॉफ्टवेयर पर सर्वर समेत अन्य स्थिति दुरुस्त की है। नवरात्र के पहले से ही इसके काम करने की गति बेहतर हुई है। अतिरिक्त सर्वर के साथ तकनीकी टीम सोमवार से पूरी क्षमता से काम करेगी। नवरात्र में पंजीयन विभाग ने आठ हजार से अधिक रजिस्ट्रियों का लक्ष्य तय किया है। नवरात्र में पंजीयन से 100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व का लक्ष्य रखा हुआ है। भोपाल में बैरसिया के अलावा तीन उप पंजीयन कार्यालय है। कर्मचारियों को अब नवरात्र में अवकाश पर रोक लगा दी है।
संपदा 2.0 में अब जीआइएस के तहत रियल टाइम लोकेशन ओपन की जा रही है। यानी संपत्ति की गलत डिटेल देकर पंजीयन शुल्क नहीं बचा सकते। इसमें निर्माण की स्थिति सामने होगी और शुल्क की गणना क्षेत्र की गाइडलाइन से हो जाएगी। फर्जी पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।