एमपी के दो टीचर्स को सबसे बड़ा सम्मान, नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा ने अपने स्कूल में विषय-वस्तु की गहन समझ के साथ शिक्षण कार्य किया और बच्चों में नैतिकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के लिए ईको क्लब और क्लैप क्लब के संयोजन से ठोस कार्य किया। बच्चों को स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधरोपण, प्लास्टिक उन्मूलन और हरित जीवन-शैली के बारे में नवाचार करते हुए शिक्षा दी। भेरूलाल ओसारा ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक, रैलियों, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता के साथ लेखन की वर्कशॉप भी आयोजित की। उन्होंने डिजिटल युग की महत्ता को समझते हुए विद्यार्थियों में ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। बच्चों को साइबर अपराध के खतरों, सोशल मीडिया का सुरक्षित रूप से उपयोग, पासवर्ड की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उनके इस कार्य से अनेक अन्य शिक्षकों ने भी प्रेरणा ली।