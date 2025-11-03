एमपी में 1-2 रुपए के फसल बीमा क्लेम पर गुस्साए शिवराज सिंह, किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान

Shivraj Singh Chouhan - मध्यप्रदेश में फसल बीमा क्लेम के नाम पर किसानों के साथ खासा धोखा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को 1-2 रुपए तक दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई जिसमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी तलब किया। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि दो-पांच रुपए क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने मामले की जांच का भी ऐलान किया।