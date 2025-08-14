NCERT की डुप्लीकेट किताबें बेच रहा था दुकानदार, की गई तगड़ी कार्रवाई

MP News: पुराने शहर में एक बुक स्टॉल पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भारत सरकार के नाम से डुप्लीकेट किताबें बिक रहीं थी। एनसीईआरटी की टीम और पुलिस ने बुक स्टॉल पर छापा मार कार्रवाई कर 350 डुप्लीकेट किताबें बरामद की हैं।
बुक स्टॉल का संचालक ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होने वाली किताबों को कॉपी कर बेच रहा था, जिससे भारत सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। पुलिस ने मामले में आरोपी बुक स्टॉल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपी राइट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रकाश वीर सिंह न्यू दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय तहत स्वायत्त संगठन में सहायक उत्पाद अधिकारी हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोती मस्जिद के पास राजीव प्रकाशन पर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 से 12 तक की डुप्लीकेट किताबें बेची जा रहीं थी। इस पर संगठन की टीम और पुलिस ने मिलकर मंगलवार को राजीव प्रकाशन पर छापामार कार्रवाई की थी।
इसमें बुक स्टॉल से एनसीईआरटी की 49 प्रकार की 350 डुप्लीकेट किताबें बरामद की गई थीं, जिनकी कीमत करीब 41 हजार रुपए है। पुलिस ने डुप्लीकेट किताबें बेचने वाले कोतवाली रोड निवासी आरोपी अमित खंडेलवाल (47) के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। आरोपी संगठन द्वारा प्रकाशित किताबों की कॉपी कर मार्केट में खुलेआम बेच रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।