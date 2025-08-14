NCERT की डुप्लीकेट किताबें बेच रहा था दुकानदार, की गई तगड़ी कार्रवाई

कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रकाश वीर सिंह न्यू दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय तहत स्वायत्त संगठन में सहायक उत्पाद अधिकारी हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोती मस्जिद के पास राजीव प्रकाशन पर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 से 12 तक की डुप्लीकेट किताबें बेची जा रहीं थी। इस पर संगठन की टीम और पुलिस ने मिलकर मंगलवार को राजीव प्रकाशन पर छापामार कार्रवाई की थी।