आ गई शार्टेज, नहीं मिलेंगी 10, 20 और 50 रुपए के नए नोट की गड्डियां !

MP News: दिवाली पूजन में नई नोट की गड्डियों का बहुत क्रेज है। नए नोट को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नोट और सिक्कों की मांग बढ़ गई है। दिवाली पर पूजन के लिए सबसे ज्यादा डिमांड 10, 20 और 50 रुपए की गड्डी की है। बैंकर्स से लोग 100 रुपए की फ्रेश गड्डी भी मांग रहे हैं। लेकिन, इस बार रिजर्व बैंक ने कम नए नोट रिलीज किए है।
बैंको में 10 रुपए, 20 और 50 रुपए के नए नोट की गड्डियां कम मिल रही हैं। इससे व्यापारी भी चिंतित है।
नोटों को लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा जाता है। इसलिए इस समय फ्रेश नोटों की मांग काफी बढ़ गई है लेकिन इस बार नया ट्रेंड सोना- चांदी के सिक्कों की खरीदी में देखने को मिल रहा है। इस समय राजधानी के बाजार में चांदी के 999 फीसदी प्योरिटी वाले सिक्के उपलब्ध है जिनका वजन 5 ग्राम से शुरू होता है।
होलसेल चांदी कारोबारी संजीव गर्ग ’गांधी’ बताते हैं कि इस समय ट्रेगल वाले सिक्कों की डिमांड काफी ज्यादा है। इसके अलावा श्रीयंत्र, लक्ष्मी-गणेश वाले सिक्के भी डिमांड में है। सराफा कारोबारी राजेश वर्मा बताते हैं कि नोट की कीमत स्थिर रहती है लेकिन सोना-चांदी के सिक्कों में निवेश करे तो यह कई गुना ज्यादा रिटर्न देते हैं। युवाओं में सिक्के खरीदने का क्रेज दिख रहा है।
प्रति वर्ष बैंक शाखाएं अपने कार्यालयों में काउंटर लगाकर ग्राहकों को पर्याप्त मात्रा में सिक्के और नोट उपलब्ध कराती रही हैं, लेकिन इस बार किसी भी बैंक ने क्वाइन मेला नहीं लगाया।
फुटकर में छोटे नोट मांग के हिसाब से बैंक में उपलब्ध हैं। 20 और 50 रुपए की गड्डी की कुछ कमी है। कारोबारियों के अलावा पूजन आदि के लिए लोग छोटे नोटों की गड्डियों की मांग ज्यादा करते हैं।- प्रवीण कुमार एजीएम, स्टेट बैंक, भोपाल
बैंकों में त्योहारी सीजन की डिमांड के हिसाब से छोटे नोट की संख्या कम है। सिक्के भी कम मिल रहे हैं। जबकि, इनको ज्यादा चलन में लाना चाहिए।- सुनील पंजाबी, अध्यक्ष, भोपाल किराना महासंघ
