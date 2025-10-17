आ गई शार्टेज, नहीं मिलेंगी 10, 20 और 50 रुपए के नए नोट की गड्डियां !

MP News: दिवाली पूजन में नई नोट की गड्डियों का बहुत क्रेज है। नए नोट को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नोट और सिक्कों की मांग बढ़ गई है। दिवाली पर पूजन के लिए सबसे ज्यादा डिमांड 10, 20 और 50 रुपए की गड्डी की है। बैंकर्स से लोग 100 रुपए की फ्रेश गड्डी भी मांग रहे हैं। लेकिन, इस बार रिजर्व बैंक ने कम नए नोट रिलीज किए है।