एमपी में सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से पहले करें आवेदन

पुलिस विभाग में निकली भर्ती (Photo Source- Patrika)
SI Recruitment 2025 :मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर बंपर भर्ती प्रक्रिया जारी है। विभाग की ओर से कुल 500 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें 472 पद सब-इंस्पेक्टर और 28 पद सूबेदार के हैं।
इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन ही जमा किया जा सकता है।
विभाग की ओर से निर्धारित तिथि के बाद आवेदन लिंक बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए किसी भी त्रुटि में करेक्शन कराने की विंडो 3 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।
इन पदों के लिए पात्रता में 12वीं पास होने के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 560 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 310 रुपए तय किये गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग