ये हैं कुछ मिनटों के अरबपति, खाते से गायब हो गए 2817 करोड़, वजह कर देगी हैरान

हालांकि, कुछ मिनटों में ही ये त्रुटि ठीक हो गई और खाता सामान्य स्थिति में लौट आया। वकील विनोद डोंगले ने बताया कि, इतने बड़ी राशि को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें कुछ पल के लिए लगा कि, उनका सपना सच हो गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि, ये सच्चाई नहीं, बल्कि सिर्फ तकनीकी त्रुटि थी।