बिग बॉस फेम तान्या मित्तल ने चलाई कार्बाइड गन, FIR की मांग के बाद जांच के आदेश जारी

फिर सुर्खियों में बिग बॉस फेम तान्या मित्तल (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Bigg Boss Fame Tanya Mittal : अकसर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहने वाली मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके चर्चा में आने का कारण उनका कोई बयान या मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा विवाद है, जिसे हालही में पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया गया है। दरअसल, अदाकारा तान्या मित्तल द्वारा सोशल मीडिया पर पोटाश (कार्बाइड) गन चलाते एक वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि, हालही में ग्वालियर समेत प्रदेशभर में इस तरह की गन चलाना प्रतिबंधित किया गया है। अब वीडियो सामने आने के बाद ग्वालियर के ही एक शख्स ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है।
बता दें कि, ग्वालियर के रहने वाले शिशुपाल सिंह कंषाना नाम के शख्स ने ग्वालियर एएसपी अनु बेनीवाल से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हवाला देते हुए शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर रुचिका चौहान की ओर से जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का जिक्र करते हुए तान्या मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
आपको बता दें कि, वायरल वीडियो में तान्या मित्तल को पोटाश यानी कार्बाइड गन चलाते हुए देखा जा रहा है। ये वही गन है जिसके इस्तेमाल पर ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। बताया जा रहा है कि प्रदेशभर में अबतक इस प्रतिबंधित कार्बाइड गन चलाने से 300 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ती आंखों की रोशनी जा चुकी है। इसलिए इस तरह की गनों की बिक्री, खरीद और चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि, शिकायत सामने आई है, जिसकी जांच के लिए साइबर टीम को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि, वीडियो की तकनीकी जांच होना भी बाकी है।
आपको ये भी बता दें कि, मौजूदा समय में तान्या मित्तल 'बिग बॉस' शो में नजर आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जांच के बाद तान्या मित्तल पर क्या कार्रवाई होती है?
