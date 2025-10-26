बिग बॉस फेम तान्या मित्तल ने चलाई कार्बाइड गन, FIR की मांग के बाद जांच के आदेश जारी

Bigg Boss Fame Tanya Mittal : अकसर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहने वाली मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके चर्चा में आने का कारण उनका कोई बयान या मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा विवाद है, जिसे हालही में पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया गया है। दरअसल, अदाकारा तान्या मित्तल द्वारा सोशल मीडिया पर पोटाश (कार्बाइड) गन चलाते एक वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि, हालही में ग्वालियर समेत प्रदेशभर में इस तरह की गन चलाना प्रतिबंधित किया गया है। अब वीडियो सामने आने के बाद ग्वालियर के ही एक शख्स ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है।