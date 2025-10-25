दो घंटे की बारिश बनी किसानों की मुसीबत, काटकर खेत में सूखने रखी फसलें भीगने से बर्बाद

इस संबंध में पूर्व सरपंच जयपाल सिंह यादव ने बताया की रात में हुई बारिश से खेतों में सूखने रखी मक्का की फसल जो की भीग गई। कुछ समय में ये चमचमाती मक्का की फसल काली पड़ जाएगी। यही नहीं इसका जन भी काफी कम हो जाएगा और वो अंकुरित होने लगती है। उन्होंने कहा कि, किसानों को पहले हुए फसल बीमा का लाभ तक नही मिल सका है। लगातार हुई बारिश से पहले ही यहां किसानों की काफी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब एक बार फिर आई इस प्राकृतिक आपदा से खेतों में कटकर रखी मक्का की फसल भी भीगकर खराब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि, सरकार को किसानों की यपीड़ा समझनी चाहिए।