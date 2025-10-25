वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, CCTV से पकड़ाया बाइक सवार बदमाश

Indore News : महिला वर्ल्ड कप 2025 के बीच मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। महिला विश्व कप में भाग लेने आई ऑस्ट्रेलिया टीम की दो खिलाड़ियों के साथ शहर में एक मनचले द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे जा रही दोनों महिला क्रिकेटरों के साथ खजराना रोड पर बाइक सवार युवक ने न सिर्फ पीछा किया, बल्कि एक खिलाड़ी को गलत तरह से छुआ भी है। घटना से सहमी महिला खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को लाइव लोकेशन और SOS सिग्नल भेजा। कुछ ही मिनटों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।