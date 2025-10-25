Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, CCTV से पकड़ाया बाइक सवार बदमाश

Indore News : ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की वारदात उस समय हुई जब वो दोनों अपने होटल से पैदल कैफे जा रही थीं। खजराना रोड पर बाइक सवार पीछा से आया और एक खिलाड़ी को गलत तरीके छुने लगा।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Faiz Mubarak

Oct 25, 2025

Indore News

ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से इंदौर में छेड़छाड़ (Photo Source- Patrika)

Indore News : महिला वर्ल्ड कप 2025 के बीच मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। महिला विश्व कप में भाग लेने आई ऑस्ट्रेलिया टीम की दो खिलाड़ियों के साथ शहर में एक मनचले द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे जा रही दोनों महिला क्रिकेटरों के साथ खजराना रोड पर बाइक सवार युवक ने न सिर्फ पीछा किया, बल्कि एक खिलाड़ी को गलत तरह से छुआ भी है। घटना से सहमी महिला खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को लाइव लोकेशन और SOS सिग्नल भेजा। कुछ ही मिनटों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।

आपको बता दें कि, इंदौर के होल्कर स्टेडियम में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप मैच होना है। इससे पहले खबर मिली है कि ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों के साथ बाइक सवाल एक मनचले ने छेड़छाड़ की है। इस मामले में पुलिस ने इंदौर के आजाद नगर में रहने वाले अकील को आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी का CCTV आया सामने

बताया जा रहा है कि, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम शहर के रेडिसन होटल में रुकी है। वहां से नजदीक एक कैफे है, जहां छेड़छाड़ का शिकार हुई दोनों खिलाड़ी पैदल जा रही थीं। इसी बीच बाइक पर सवार आरोपी आया और दोनों क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ करने लगा है। गनीमत रही कि, रोड पर मौजूद एक राहगीर ने आरोपी की बाइक का नंबर नोट कर लिया, जिससे आरोपी को ट्रेस कर दबोचने में आसानी हुई।

गरमाई राजनीति

इधर, विदेशी खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ के मामले ने प्रदेश की राजनीति भी गरमा दी है। कॉग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर गंबीरआरोप लगाते हुए लिखा कि, खिलाड़ियों के घोषित दौरे के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या नहीं कराई जा रही। ये राज्य सरकार की नाकामी का पुख्ता सबूत है।

FIR दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

मामले में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के सुरक्षा मैनेजर डैनी सिमंस ने गुरुवार शाम ही एमआईजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अकील को गिरफ्तार भी किया। रोड पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस शिकायत की जांच हुई और आरोपी को छेड़छाड़, गलत तरीके से छूने और पीछा करने का दोषी पाया गया।

साउथ अफ्रीका से आखिरी लीग मैच

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम टूर्नामेंट में अभी तक अंक तालिका में टॉप पर बनी हुई है। शनिवार को इंदौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका आखिरी लीग मैच है। इस मैच के बाद तय होगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत या इंग्लैंड में से किस देश की टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। अगर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में भारत से उसका सेमीफाइनल होगा। अगर हारती है तो 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में उसकी इंग्लैंड से भिड़ंत होगी।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, मरीज ले जा रही एंबुलेंस पुलिया से गिरी, 2 की मौत एक गंभीर
मंदसौर
Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 01:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, CCTV से पकड़ाया बाइक सवार बदमाश

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के बेटा-बेटी के लॉकर्स ने उगला खजाना, करोड़ों के सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात बरामद

MP News
इंदौर

’90 डिग्री टर्न’ बना मुसीबत, MP में अटकी 200 करोड़ से बनने वाली सड़क

(फोटो सोर्स: AI Image)
इंदौर

‘पश्चिमी बायपास’ के लिए 31 गांवों से ली जाएगी जमीन, जमीनें चिन्हित

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

‘चूहा कांड’ के बाद अपडेट होगा 75 साल पुराना अस्पताल, तैयार होंगे 1700 नए बेड

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

इंदौर के बड़े उद्योगपति एवं कांग्रेस नेता का निधन, देखें दिल दहलाने वाला मंजर

indore pravesh sharma news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.