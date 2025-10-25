वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, CCTV से पकड़ाया बाइक सवार बदमाश

ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से इंदौर में छेड़छाड़ (Photo Source- Patrika)
Indore News : महिला वर्ल्ड कप 2025 के बीच मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। महिला विश्व कप में भाग लेने आई ऑस्ट्रेलिया टीम की दो खिलाड़ियों के साथ शहर में एक मनचले द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे जा रही दोनों महिला क्रिकेटरों के साथ खजराना रोड पर बाइक सवार युवक ने न सिर्फ पीछा किया, बल्कि एक खिलाड़ी को गलत तरह से छुआ भी है। घटना से सहमी महिला खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को लाइव लोकेशन और SOS सिग्नल भेजा। कुछ ही मिनटों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।
आपको बता दें कि, इंदौर के होल्कर स्टेडियम में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप मैच होना है। इससे पहले खबर मिली है कि ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों के साथ बाइक सवाल एक मनचले ने छेड़छाड़ की है। इस मामले में पुलिस ने इंदौर के आजाद नगर में रहने वाले अकील को आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम शहर के रेडिसन होटल में रुकी है। वहां से नजदीक एक कैफे है, जहां छेड़छाड़ का शिकार हुई दोनों खिलाड़ी पैदल जा रही थीं। इसी बीच बाइक पर सवार आरोपी आया और दोनों क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ करने लगा है। गनीमत रही कि, रोड पर मौजूद एक राहगीर ने आरोपी की बाइक का नंबर नोट कर लिया, जिससे आरोपी को ट्रेस कर दबोचने में आसानी हुई।
इधर, विदेशी खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ के मामले ने प्रदेश की राजनीति भी गरमा दी है। कॉग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर गंबीरआरोप लगाते हुए लिखा कि, खिलाड़ियों के घोषित दौरे के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या नहीं कराई जा रही। ये राज्य सरकार की नाकामी का पुख्ता सबूत है।
मामले में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के सुरक्षा मैनेजर डैनी सिमंस ने गुरुवार शाम ही एमआईजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अकील को गिरफ्तार भी किया। रोड पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस शिकायत की जांच हुई और आरोपी को छेड़छाड़, गलत तरीके से छूने और पीछा करने का दोषी पाया गया।
ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम टूर्नामेंट में अभी तक अंक तालिका में टॉप पर बनी हुई है। शनिवार को इंदौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका आखिरी लीग मैच है। इस मैच के बाद तय होगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत या इंग्लैंड में से किस देश की टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। अगर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में भारत से उसका सेमीफाइनल होगा। अगर हारती है तो 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में उसकी इंग्लैंड से भिड़ंत होगी।
