इंदौर त्रासदी पर सीएम ने अब बड़े अफसरों को हटाया, कमिश्नर पर भी गिरी गाज

Indore- इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में प्रदेश सरकार चौतरफा घिर गई है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में गंदे पानी की आपूर्ति का यह केस देशभर में सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में सीएम मोहन यादव ने अब सख्त एक्शन लिया है। अब खराब पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गई है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को तत्काल हटाने को कहा है। सीएम की सख्ती की गाज इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव पर भी गिरी है। उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है।