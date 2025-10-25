Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, मरीज ले जा रही एंबुलेंस पुलिया से गिरी, 2 की मौत एक गंभीर

Road Accident : सीतामऊ में देर रात सेंदरा माता के पास मरीज ले जा रही एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में दो की मौत हो गई है। जबकि, ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मंदसौर

image

Faiz Mubarak

Oct 25, 2025

Road Accident

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Road Accident : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता के पास मरीज को लेकर जा रही एक एंबुलेंस देर रात अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में दो लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि, एंबुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि, हादसे के समय एंबुलेंस में कुल तीन लोग सवार थे। फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है।

बताया जा रहा है कि, हादसा शुक्रवार देर रात 12 बजे हुआ है। एंबुलेंस रतलाम जिले के जावरा की ओर से मरीजों को लेकर एंबुलेंस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ जा रही थी। तभी सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता और भुवानगढ़ के बीच में पुलिया से नीचे अनियंत्रित होकर जा गिरी।

खेत पर जाते किसान को दिखी एंबुलेंस

लेकिन एम्बुलेंस पुलिया से नीचे गिरी होने के कारण किसी को पता नहीं चला। सुबह जब स्थानीय लोग खेत पर गए तो पुलिस ओर ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद कड़ी मशक्कत कर घायल ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका, लेकिन जब तक सहायता पहुंची, तबतक पीछे सवार मरीज और अटेंडेंट की मौत हो चुकी थी।

काफी देर तक एंबुलेंस में फंसा रहा चालक

हादसे में मरीज समेत दो लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। एंबुलेंस ड्राइवर गाड़ी में फंस गया था। सुबह लगभग 7 बजे चालक को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस में 3 लोग सवार थे जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। फिलहाल, घायल चालक का उपचार चल रहा है।

सड़क हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस, गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल
कटनी
MP News

Published on:

25 Oct 2025 09:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, मरीज ले जा रही एंबुलेंस पुलिया से गिरी, 2 की मौत एक गंभीर

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

