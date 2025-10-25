दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, मरीज ले जा रही एंबुलेंस पुलिया से गिरी, 2 की मौत एक गंभीर

Road Accident : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता के पास मरीज को लेकर जा रही एक एंबुलेंस देर रात अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में दो लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि, एंबुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि, हादसे के समय एंबुलेंस में कुल तीन लोग सवार थे। फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है।