कटनी

सड़क हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस, गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

MP News : जिस समय पुलिसकर्मी महिला को अस्पताल लेकर पहुंच तब वहां स्ट्रेचर खाली नहीं था, जिसपर एएसआई ने खुद महिला को गोद में उठाकर अस्पताल के भीतर पहुंचे और भर्ती कराकर समय रहते उपचर शुरु कराया।

less than 1 minute read

कटनी

image

Faiz Mubarak

Oct 24, 2025

MP News

हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस (Photo Source- Patrika Input)

MP News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हुई महिला के लिए पुलिस देवदूत बनकर घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिसकर्मी खुद ही घायल महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। खास बात ये रही कि, जिस समय पुलिसकर्मी महिला को अस्पताल लेकर पहुंच तब वहां स्ट्रेचर खाली नहीं था, जिसपर एएसआई ने खुद महिला को गोद में उठाकर अस्पताल के भीतर पहुंचे और भर्ती कराकर समय रहते उपचर शुरु कराया।

दरअसल, चन्‍द्रभान कोरी नामक शख्स मोटर साइकल से अपनी पत्‍नी मायाबाई कोरी और दो छोटे बच्‍चों को बैठाकर अपने ससुराल रैपुरा बघवार से जबलपुर के बिलगवां जा रहे थे। इसी दौरा बाकल इलाके के पेट्रोल पंप के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में मायाबाई के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वो बेहोश हो गई। हादसे के बाद पति राहगीरों से मदद मांगता रहा, लेकिन काफी देर बाद भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। ऐसे में बाकल में ड्यूटी कर कटनी वापस लौट रहे पुलिकर्मी फरिश्‍ता बनकर पहुंचे और घायल महिला को तत्‍काल वज्रवाहन में बैठाकर बहोरीबंद अस्‍पताल पहुंचाया।

ASI ने पेश की मानवता की मिसाल

पुलिस ने मानवीय जिम्‍मेदारी इतनी शिद्दत से निभाई कि देखने वाले भावुक हो गए। अस्पताल में स्ट्रेचर उपलब्ध न होने के कारण एएसआई बिजेंद्र तिवारी ने घायल महिला को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचाया।

एमपी में धार्मिक स्थल में घुसकर ग्रंथ जलाए, इलाके में भारी पुलिसबल तैनात, 6 पर केस दर्ज 2 यूपी से गिरफ्तार
छतरपुर
MP News

Published on:

24 Oct 2025 10:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सड़क हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस, गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

