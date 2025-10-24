सड़क हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस, गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

दरअसल, चन्‍द्रभान कोरी नामक शख्स मोटर साइकल से अपनी पत्‍नी मायाबाई कोरी और दो छोटे बच्‍चों को बैठाकर अपने ससुराल रैपुरा बघवार से जबलपुर के बिलगवां जा रहे थे। इसी दौरा बाकल इलाके के पेट्रोल पंप के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में मायाबाई के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वो बेहोश हो गई। हादसे के बाद पति राहगीरों से मदद मांगता रहा, लेकिन काफी देर बाद भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। ऐसे में बाकल में ड्यूटी कर कटनी वापस लौट रहे पुलिकर्मी फरिश्‍ता बनकर पहुंचे और घायल महिला को तत्‍काल वज्रवाहन में बैठाकर बहोरीबंद अस्‍पताल पहुंचाया।