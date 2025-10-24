सड़क हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस, गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

हादसे में घायल महिला के लिए देवदूत बनी पुलिस (Photo Source- Patrika Input)
MP News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हुई महिला के लिए पुलिस देवदूत बनकर घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिसकर्मी खुद ही घायल महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। खास बात ये रही कि, जिस समय पुलिसकर्मी महिला को अस्पताल लेकर पहुंच तब वहां स्ट्रेचर खाली नहीं था, जिसपर एएसआई ने खुद महिला को गोद में उठाकर अस्पताल के भीतर पहुंचे और भर्ती कराकर समय रहते उपचर शुरु कराया।
दरअसल, चन्द्रभान कोरी नामक शख्स मोटर साइकल से अपनी पत्नी मायाबाई कोरी और दो छोटे बच्चों को बैठाकर अपने ससुराल रैपुरा बघवार से जबलपुर के बिलगवां जा रहे थे। इसी दौरा बाकल इलाके के पेट्रोल पंप के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में मायाबाई के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वो बेहोश हो गई। हादसे के बाद पति राहगीरों से मदद मांगता रहा, लेकिन काफी देर बाद भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। ऐसे में बाकल में ड्यूटी कर कटनी वापस लौट रहे पुलिकर्मी फरिश्ता बनकर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल वज्रवाहन में बैठाकर बहोरीबंद अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस ने मानवीय जिम्मेदारी इतनी शिद्दत से निभाई कि देखने वाले भावुक हो गए। अस्पताल में स्ट्रेचर उपलब्ध न होने के कारण एएसआई बिजेंद्र तिवारी ने घायल महिला को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचाया।
