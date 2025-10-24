एमपी में धार्मिक स्थल में घुसकर ग्रंथ जलाए, इलाके में भारी पुलिसबल तैनात, 6 पर केस दर्ज 2 यूपी से गिरफ्तार

धार्मिक स्थल पर उपद्रव (Photo Source- Patrika Input)
MP News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले हरपालपुर थाना इलाके के ग्राम इमलिया में गुरुवार देर रात असामाजिक तत्वों ने उपद्रव मचाते हुए एक मस्जिद में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के दौरान मस्जिद में रखे धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ अन्य सामग्री जलाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि, देर रात कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर गांव में घुसे और उत्पात मचाते हुए पहले तो उन्होंने घरों के बाहर खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की। इस दौरान कई घरों के दरवाजों पर लाठी से हमला भी किया।
मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब शुक्रवार को मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ाने पहुंचे। उन्होंने अंदर धुआं और जली हुई चीजें देखीं तो तत्काल ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो गए।
वहीं, दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही नौगांव एसडीएम जीएस पटेल, तहसीलदार रमेश गौड़, एसडीओपी अमित मेश्राम और हरपालपुर थाना प्रभारी संजय राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।
जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर 6 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने हर्ष पटैरिया, मनोज पटैरिया, सत्तू अनुरागी, सुनील राजपूत, उमेश पाल और गज्जू उर्फ उन्नू राजपूत के खिलाफ बीएनएस की धारा 326(घ), 196, 299, 331(6), 3(5) के तहत मुकदमा कायम किया है।
गंभीरता को देखते हुए 12 पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। दोपहर तक पुलिस ने मुख्य आरोपी हर्ष पटैरिया और मनोज पटैरिया को यूपी के महोबा जिले से गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि चार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
एसपी अगम जैन ने कहा कि, घटना अत्यंत संवेदनशील है। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना गंभीर अपराध है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेष की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग