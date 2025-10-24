एमपी में धार्मिक स्थल में घुसकर ग्रंथ जलाए, इलाके में भारी पुलिसबल तैनात, 6 पर केस दर्ज 2 यूपी से गिरफ्तार

MP News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले हरपालपुर थाना इलाके के ग्राम इमलिया में गुरुवार देर रात असामाजिक तत्वों ने उपद्रव मचाते हुए एक मस्जिद में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के दौरान मस्जिद में रखे धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ अन्य सामग्री जलाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि, देर रात कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर गांव में घुसे और उत्पात मचाते हुए पहले तो उन्होंने घरों के बाहर खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की। इस दौरान कई घरों के दरवाजों पर लाठी से हमला भी किया।