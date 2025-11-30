SIR : आपका फार्म ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, चेक कर लें वरना लिस्ट में दर्ज नहीं होगा नाम

गणना प्रपत्र जमा करने के लिए 4 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब भी हर विधानसभा में एक लाख से अधिक फार्म का डिजिटाइजेशन होना बाकी है। 7 विधानसभाओं में 9 लाख मतदाताओं का डिजिटाइजेशन बचा हुआ है। शनिवार शाम छह बजे तक 63.24 फीसदी मतदाताओं का ही डिजिटाइजेशन हो सका था। 36 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं की डिटेल अपलोड होना अब भी बाकी है। 7 विधानसभाओं में 21.25 लाख मतदाता है। इनमें से 89 हजार मतदाताओं के फार्म को अनकलेक्टेबल की सूची में डाल दिया गया है।