भोपाल

SIR : आपका फार्म ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, चेक कर लें वरना लिस्ट में दर्ज नहीं होगा नाम

SIR : फार्म जमा करने के बाद इसके ऑनलाइन सबमिशन की स्थिति की जांच भी कर लें। निर्वाचन आयोग ने अपने पोर्टल पर मतदाताओं के लिए इसकी सुविधा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 30, 2025

SIR

इस तरह देखें SIR का ऑनलाइन स्टेटस (Photo Source- Patrika)

SIR : मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण फार्म जमा करने के बाद इसके ऑनलाइन सबमिशन की स्थिति की जांच भी कर लें। निर्वाचन आयोग ने अपने पोर्टल पर मतदाताओं के लिए इसकी सुविधा दी है। बीएलओ को फार्म देने के बाद भी सबमिशन की स्थिति स्पष्ट न हो तो बीएलओ से संपर्क कर पूछताछ कर सकते हैं। 4 दिसंबर 2025 गणना पत्रक सबमिशन की अंतिम तारीख है।

4 दिन का समय, हर विधानसभा 1 लाख से ज्यादा डिजिटलाइजेशन बाकी

गणना प्रपत्र जमा करने के लिए 4 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब भी हर विधानसभा में एक लाख से अधिक फार्म का डिजिटाइजेशन होना बाकी है। 7 विधानसभाओं में 9 लाख मतदाताओं का डिजिटाइजेशन बचा हुआ है। शनिवार शाम छह बजे तक 63.24 फीसदी मतदाताओं का ही डिजिटाइजेशन हो सका था। 36 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं की डिटेल अपलोड होना अब भी बाकी है। 7 विधानसभाओं में 21.25 लाख मतदाता है। इनमें से 89 हजार मतदाताओं के फार्म को अनकलेक्टेबल की सूची में डाल दिया गया है।

ऐसे देखें आपका फार्म सबमिट हुआ या नहीं

-निर्वाचन आयोग के पोर्टल वोटर्सइसीआइडॉटजीओवीडॉटइन पर क्लिक करें।

-यहां से लॉगिन का विकल्प चुने। मोबाइल नंबर या इपिक नंबर दर्ज करें।

-मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, जिससे लॉगिन किया जा सकेगा।

-यहां इंटेसिव रिविजन 2026 में फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करें।

-सेक्शन के तहत राज्य का ऑप्शन चुनें। राज्य के सामने इपिक नंबर दर्ज करने से आपके फॉर्म का स्टेटस खुल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हुआ है या नहीं।

Published on:

30 Nov 2025 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / SIR : आपका फार्म ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, चेक कर लें वरना लिस्ट में दर्ज नहीं होगा नाम

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

