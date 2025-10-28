एमपी में SIR: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आज राजनीतिक दलों को बुलाया, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज (Photo Source- Patrika)
SIR in MP :मध्य प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर को लेकर आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे, जहां मतदाता पुन: निरीक्षण को लेकर जानकारी दी जाएगी। 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली एसआईआर की प्रकिया का समापन 7 फरवरी 2026 को होगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 की घोषणा कर दी गई है। इस अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर 2025 से की जाएगी, जबकि इसका समापन 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ किया जाएगा।
इस संदर्भ में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को कार्यक्रम की जानकारी देने और पुनरीक्षण से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया है कि, वे खुद या अपने अधिकृत प्रतिनिधि को इस बैठक में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। इस मीटिंग में आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी और संबंधित प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श भी किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग