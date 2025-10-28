एमपी में SIR: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आज राजनीतिक दलों को बुलाया, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

SIR in MP :मध्य प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर को लेकर आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे, जहां मतदाता पुन: निरीक्षण को लेकर जानकारी दी जाएगी। 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली एसआईआर की प्रकिया का समापन 7 फरवरी 2026 को होगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन किया जाएगा।