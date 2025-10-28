Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में SIR: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आज राजनीतिक दलों को बुलाया, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

SIR in MP : 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली एसआईआर की प्रकिया का समापन 7 फरवरी 2026 को होगा। 7 फरवरी 2026 को मतदाता की फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 28, 2025

SIR in MP

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज (Photo Source- Patrika)

SIR in MP :मध्य प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर को लेकर आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे, जहां मतदाता पुन: निरीक्षण को लेकर जानकारी दी जाएगी। 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली एसआईआर की प्रकिया का समापन 7 फरवरी 2026 को होगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 की घोषणा कर दी गई है। इस अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर 2025 से की जाएगी, जबकि इसका समापन 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ किया जाएगा।

कलेक्ट्रेट में होगी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक

इस संदर्भ में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को कार्यक्रम की जानकारी देने और पुनरीक्षण से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई है।

बैठक में दी जाएगी पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया है कि, वे खुद या अपने अधिकृत प्रतिनिधि को इस बैठक में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। इस मीटिंग में आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी और संबंधित प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श भी किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 09:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में SIR: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आज राजनीतिक दलों को बुलाया, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोटी-छोटी बातों पर घर से भाग रहे बच्चे, देशभर में लगातार सामने आ रहे चौंकाने वाले मामले

MP news
भोपाल

धमाकेदार बारिश का अलर्ट: एक साथ दो सिस्टम एक्टिव, अगले 4 दिन 18 जिलों में झमाझम, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Rain Alert
भोपाल

पत्रिका की-नोटः बौद्धिक विमर्श का केंद्र बन रहा भोपाल, ‘लोकतंत्र और मीडिया’ पर मंथन थोड़ी देर में

Gulab-Kothari
भोपाल

एमपी समेेत 12 प्रदेशों में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने तैयार रखें कागज, आपके घर आएंगे अधिकारी

Gyanesh kumar
भोपाल

एमपी के 16 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात, लागत का 90 प्रतिशत खर्च उठाएगी सरकार

MP government will bear 90 percent of the cost for farmers in 16 districts
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.