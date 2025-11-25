SIR : भोपाल में सर्वे ने पकड़ी रफ्तार, अबतक इन लोगों का रिकॉर्ड हुआ डिजिटाइज

भोपाल में एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार (Photo Source- Patrika)
SIR : विशेष मतदाता पुनरीक्षण सर्वे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने भी रफ्तार पकड़नी शुरु कर दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डिजिटाइजेशन की आंकड़ों में 10 फीसद से ज्यादा का इजाफा हुआ है। भोपाल शहर में अभी तक 44 फीसद रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किए जा चुके हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में सबसे जल्दी रिकॉर्ड मिल रहे हैं, जिसके चलते बैरसिया विधानसभा में 66 परसेंट तक काम पूरा हो गया है। शहरी इलाकों में बीएलओ एप्लीकेशन एवं सर्वर डाउन होने की वजह से रिकॉर्ड मिलान में देरी हो रही है। मध्य क्षेत्र सबसे पीछे चल रहा है। बैरसिया के दो बीएलओ सरिता ठाकुर और लाल सिंह जाटव ने 100 प्रतिशत काम पूरा कर चुके हैं। इसके चलते एसडीएम आशुतोष शर्मा ने दोनों को सम्मानित किया है।
भोपाल उत्तर के ईआरओ रविशंकर राय, एईआरओ हर्षविक्रम सिंह, गोविंदपुरा के ईआरओ एलके खरे और एईआरओ दीपक द्विवेदी पुरस्कृत किए गए। इसी तरह बैरसिया के बीएलओ महेंद्र सिंह ठाकुर, भोपाल उत्तर के बीएलओ हेमचंद जायसवाल, नरेला की बीएलओ अनिता गोयल, भोपाल दक्षिण-पश्चिम के बीएलओ शाहिद अली, भोपाल मध्य के बीएलओ सैयद शफकत अली, गोविंदपुरा के बीएलओ सुनील सनोड़िया और हुजूर की बीएलओ नीता वासनिक 'स्टार ऑफ द डे' घोषित किए गए।
कलेक्टर के अनुसार, 7 विधानसभा सीटों में 21 लाख 25 हजार 908 वोटर हैं। इनमें से 20.91 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। बैरसिया में 66 फीसद, भोपाल उत्तर में 32.2 फीसद, नरेला में 29 फीसद, भोपाल दक्षिण-पश्चिम में 27.5 फीसद, भोपाल मध्य में 25.5 फीसद, गोविंदपुरा में 27.3 फीसद और हुजूर में 40 फीसद डिजिटाइजेशन का काम हो गया है।
