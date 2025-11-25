SIR : भोपाल में सर्वे ने पकड़ी रफ्तार, अबतक इन लोगों का रिकॉर्ड हुआ डिजिटाइज

ग्रामीण क्षेत्र में सबसे जल्दी रिकॉर्ड मिल रहे हैं, जिसके चलते बैरसिया विधानसभा में 66 परसेंट तक काम पूरा हो गया है। शहरी इलाकों में बीएलओ एप्लीकेशन एवं सर्वर डाउन होने की वजह से रिकॉर्ड मिलान में देरी हो रही है। मध्य क्षेत्र सबसे पीछे चल रहा है। बैरसिया के दो बीएलओ सरिता ठाकुर और लाल सिंह जाटव ने 100 प्रतिशत काम पूरा कर चुके हैं। इसके चलते एसडीएम आशुतोष शर्मा ने दोनों को सम्मानित किया है।