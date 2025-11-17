20 से 35 साल के लोग सावधान ! गर्दन में दर्द बन सकती बड़ी मुसीबत

चिकित्सकों के अनुसार स्लिप डिस्क में रीढ़ की हड्डियों के बीच का नरम हिस्सा उभर आता है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है। इसकी वजह से लोअर बैक पेन या कमर दर्द, गर्दन में दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी शरीर का स्तंभ है। यह नसों का हाइवे है। दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाने का यह मुख्य रास्ता है। इसलिए यहां का दर्द चलने-फिरने, नसों के खिंचाव और रोजमर्रा के कामों पर दिखता है।