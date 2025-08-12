स्मार्ट मीटर ने बढ़ाया बिजली बिल, तो कहां करें शिकायत, जवाब में मिली सफाई…

स्मार्ट मीटर सटीक बिजली खपत बताने वाला आधुनिक उपकरण: इंजीनियरों ने कहा- स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता बिजली खपत पर नियंत्रण कर सकता है। भोपाल सिटी सर्कल के उप मुय महाप्रबंधक बीबीएस परिहार ने बताया कि शहर में अब तक 1.96 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर में दिन के टैरिफ में मिल रही 20 फीसदी की छूट का 88 हजार उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया। और 78.65 लाख रुपए की छूट ली। इस तरह प्रति उपभोक्ता 90 रुपए की छूट मिल रही है।