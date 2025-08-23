स्मार्ट पोर्टल बताएगा एमपी में कहां क्या बीमारी फैल रही, हेल्थ सिस्टम के सुधार में आएगी क्रांति

विशेषज्ञों की मानें तो पोर्टल से जिलावार बीमारी का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जागा। किस जिले में कौनसी बीमारी फैल रही है, ये जानकारी भी हर समय अपडेट होती रहेगी। इसके चलते जल्द वहां उपचार की उचित व्यवस्था की जा सकेगी। कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक का विश्लेषण संभव होगा। इससे सरकार को स्वास्थ्य नीतियां बनाने और योजनाओं की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।