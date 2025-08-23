Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

स्मार्ट पोर्टल बताएगा एमपी में कहां क्या बीमारी फैल रही, हेल्थ सिस्टम के सुधार में आएगी क्रांति

Smart Portal : नेशनल हेल्थ मिशन ने एमपी में स्मार्ट पोर्टल को नए स्वरूप में शुरू किया है। इसकी शुरुआत राजधानी के जय प्रकाश अस्पताल से कर दी गई है। जल्द इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 23, 2025

Smart Portal
स्मार्ट पोर्टल बताएगा एमपी में कहां क्या बीमारी फैल रही (Photo Source- Patrika)

Smart Portal :मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से लैस हो रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) मध्यप्रदेश ने स्मार्ट पोर्टल (स्टेट मानिटरिंग एंड असेसमेंट आन रियल टाइम पोर्टल) को नए स्वरूप में शुरू किया है। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल के जय प्रकाश अस्पताल से कर दी गई है। जल्द ही, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों कोइस प्लेटफार्म से जोडा जाएगा।

बता दें कि, स्मार्ट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जिसमें मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट और दवाइयों की जानकारी दर्ज होगी। हर मरीज को यूनिक हेल्थ आईडी (यूएचआईडी) नंबर दिया जाएगा। इस नंबर से डॉक्टर तुरंत मरीज की पिछली रिपोर्ट, बीमारियों और उपचार का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे। इससे मरीजों को हर बार पुराने पर्चे और कागज लाने का झंझट खत्म हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

कलेक्टर की जगह कुत्ते को ज्ञापन सौंपने पर सियासत, भाजपा नेता बोले- RSS की ताकत समझना है तो..
भोपाल
image

स्वास्थ्य विभाग होगा अपग्रेड

विशेषज्ञों की मानें तो पोर्टल से जिलावार बीमारी का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जागा। किस जिले में कौनसी बीमारी फैल रही है, ये जानकारी भी हर समय अपडेट होती रहेगी। इसके चलते जल्द वहां उपचार की उचित व्यवस्था की जा सकेगी। कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक का विश्लेषण संभव होगा। इससे सरकार को स्वास्थ्य नीतियां बनाने और योजनाओं की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।

नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा पोर्टल

पोर्टल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से भी जोड़ा जा रहा है। इसमें गैर-संचारी रोग (एनसीडी), नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम (एनओएचपी), नेशनल प्रोग्राम फार हेल्थ केयर आफ द एल्डरली (एनपीएचसीई), नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम (एनआरसीपी) और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एनएमएचपी) शामिल होंगे। अब इन योजनाओं से जुड़ी जांच, दवाइयों और परामर्श की जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज होगी।

पारदर्शिता और सुविधा

डिजिटल सिस्टम के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं न सिर्फ पारदर्शी होंगी, बल्कि तेज भी होंगी। डॉक्टर और मरीज दोनों को इसका फायदा मिलेगा। मरीज का इलाज आसान होगा और अस्पताल प्रशासन के रिकॉर्ड प्रबंधन का मेनेजमेंट करना और उसे पारर्दर्शी रखना आसान होगा।

प्रदेशभर में होगा लागू

एनएचएम की मध्य प्रदेश मिशन संचालक सलोनी सिडाना का कहना है कि, पोर्टल पहले से संचालित था, लेकिन इसकी प्रॉपर मानिटरिंग नहीं हो पा रही थी। कुछ कमियां थीं, इसलिए अब इसे नए स्वरूप में लागू किया जा रहा है। मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाकर इसे 2025 से पूरे प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 11:17 am

Published on:

23 Aug 2025 11:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / स्मार्ट पोर्टल बताएगा एमपी में कहां क्या बीमारी फैल रही, हेल्थ सिस्टम के सुधार में आएगी क्रांति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.