Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

चयन के बाद भी ‘कारगिल जवानों’ को नहीं मिली नौकरी, निकाली थी वैकेंसी

MP News: अंतिम मेरिट लिस्ट में 69 लोगों का चयन हुआ। इसमें 10 से ज्यादा सेना के रिटायर्ड थे।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 21, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: करगिल की लड़ाई में शामिल जवानों को अब चपरासी की नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। इन्होंने सेन्ट्रल बैंक में निकली भर्ती के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अफसरों की मनमानी के चलते देश सेवा करने वाले इन जवानों को अब दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बैंक अफसरों का कहना है कि वे कॉर्पोरेट कार्यालय से इस मामले में जानकारी ले रहे हैं। दरअसल, सेन्ट्रल बैंक की तरफ से 2012 में सफाईकर्मी और चपरासी के लिए वैकेंसी निकाली थी।

इसी आदेश के तहत 2013 में 69 पदों पर भर्ती निकाली गई। साढ़े चार हजार लोगों का इंटरव्यू लिया गया। इसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में 69 लोगों का चयन हुआ। इसमें 10 से ज्यादा सेना के रिटायर्ड थे। इन्हें 18 अप्रेल 2013 को रिपोर्टिंग लेटर भी दिया, लेकिन बैंक अफसरों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का हवाला देते हुए मुय कार्यालय से भर्ती रोकने के आदेश दे दिए।

ये भी पढ़ें

3 बड़े शहरों के मिलाकर बनेगा ‘वन्यजीव संरक्षण केंद्र’, शामिल होंगे 1 दर्जन गांव
सतना
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

दिव्यांग सैनिक की कहानी

करगिल युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिक सुपियार सिंह राजपूत ने पत्रिका को बताया कि वे 12 साल से बैंक अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी पदों पर भर्ती कर दी गई,लेकिन हमारे यहां सुनवाई नहीं हो पा रही है। वे बैंक अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हेड ऑफिस का बहाना बनाकर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि वे 57 वर्ष के हो चुके हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख संजीव कुमार ने कहा कि मामला बहुत पुराना है। एक बार हमें कॉर्पोरेट कार्यालय से कनेक्ट होने दीजिए। पुराने मामले में क्लेम किया जा रहा है। इसे थोड़ा समझने का समय दीजिए। कुछ लोगों ने सोमवार को बैंक के ईडी को भी आवेदन दिया है। एकाध दिन का समय दीजिए। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी ‘मेट्रो की सवारी’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 04:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / चयन के बाद भी ‘कारगिल जवानों’ को नहीं मिली नौकरी, निकाली थी वैकेंसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.