चयन के बाद भी ‘कारगिल जवानों’ को नहीं मिली नौकरी, निकाली थी वैकेंसी

MP News: करगिल की लड़ाई में शामिल जवानों को अब चपरासी की नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। इन्होंने सेन्ट्रल बैंक में निकली भर्ती के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अफसरों की मनमानी के चलते देश सेवा करने वाले इन जवानों को अब दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बैंक अफसरों का कहना है कि वे कॉर्पोरेट कार्यालय से इस मामले में जानकारी ले रहे हैं। दरअसल, सेन्ट्रल बैंक की तरफ से 2012 में सफाईकर्मी और चपरासी के लिए वैकेंसी निकाली थी।