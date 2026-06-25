दक्षिण पश्चिम हवाओं ने बिगाड़ा मिजाज, जानिए अगले 48 घंटों में कैसा रहेगा एमपी का मौसम

MP Weather- राजधानी भोपाल में बुधवार को शाम को मात्र कुछ मिनट की बारिश ने पूरे शहर की स्पीड को थाम दिया। 300 से 600 मीटर ऊंचाई पर काले घने बादल बने और बारिश के बाद पूरा शहर पानी- पानी हो गया। रात्रि 8:30 बजे तक 33 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बारिश से शहर की रफ़्तार थम गई, पुराने भोपाल में बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति बनी। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में ढाई घंटे की अवधि में कुल सवा इंच पानी गिर गया। विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम हवा सक्रिय हो गई जिससे प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। करीब 2, 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। इसी के साथ राजधानी व अन्य जिलों में मानसून भी दस्तक देगा।