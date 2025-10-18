तीन बार पलटी तेज रफ्तार कार, दिवाली से पहले इकलौते बेटे की मौत, सदमे में पूरा परिवार

टीआइ संजय सोनी ने बताया कि घटना स्थल पर लोगों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क पर कुत्ता आने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार तीन बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा टकराई। हादसे में आदि की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं साथ में बैठे दोस्त घायल हो गए। घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास के सीसीटीवी की जांच की जा रही है।