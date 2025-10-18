Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

तीन बार पलटी तेज रफ्तार कार, दिवाली से पहले इकलौते बेटे की मौत, सदमे में पूरा परिवार

Road Accident in Bhopal: कोलार इलाके में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दानिश कुंज निवासी 16 वर्षीय किशोर आदित्य वीर चौधरी उर्फ आदि की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार ने तीन बार पलटी खाई।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 18, 2025

Road Accident in Bhopal

Road Accident in Bhopal 11th class student died (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Road Accident in Bhopal: राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दानिश कुंज निवासी 16 वर्षीय किशोर आदित्य वीर चौधरी उर्फ आदि की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार ने तीन बार पलटी खाई। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब आदि सुबह-सुबह अपने पांच दोस्तों के साथ चाय-नाश्ता करने घर से निकला था। हादसे से मृतक का पूरा परिवार सदमे में है।

आदि की मौके पर ही मौत

टीआइ संजय सोनी ने बताया कि घटना स्थल पर लोगों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क पर कुत्ता आने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार तीन बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा टकराई। हादसे में आदि की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं साथ में बैठे दोस्त घायल हो गए। घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास के सीसीटीवी की जांच की जा रही है।

पिता इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर

पुलिस ने बताया कि आदि परिवार का इकलौता बेटा था और उससे छोटी एक बहन है। पिता मुंबई की एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर हैं और मां गृहिणी हैं। परिवार मूल रूप से जबलपुर का रहने वाला है। वे दीपावली मनाने के लिए भोपाल आए थे और शुक्रवार को जबलपुर लौटने की तैयारी में थे। सुबह जब उन्हें हादसे की खबर मिली तो सभी के होश उड़ गए।

बैडमिंटन खेलने का था शौकीन

मृतक किशोर प्राइवेट स्कूल में 11 वीं कक्षा में पढ़ता था। रोजाना सुबह 4 से 6 बजे तक वह बैडमिंटन खेलने जाया करता था। शुक्रवार की सुबह भी वह खेल के बाद आदि अपने दोस्तों निर्माण जाट, अब्दुल्ला, श्रीयांश, युवराज और विश्वरोद के साथ कार से चाय-नाश्ता करने के लिए गया था। लौटते वक्त डीमार्ट के पास कार हादसे का शिकार हो गई।

ये भी पढ़ें

24 किन्नरों ने इसलिए पिया था जहर… प्रापर्टी-ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का चौंकाने वाला खुलासा
इंदौर
Indore Transgender Dispute

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 08:56 am

Published on:

18 Oct 2025 08:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तीन बार पलटी तेज रफ्तार कार, दिवाली से पहले इकलौते बेटे की मौत, सदमे में पूरा परिवार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गया में सीएम मोहन यादव का जुबानी हमला, कहा- बिहार को अपमानित कर रहे…

CM Mohan Yadav in Bihar
भोपाल

Dhanteras 2025: 50 हजार करोड़ का होगा सोना-चांदी का कारोबार, धड़ाम से गिरे भाव

Dhanteras 2025
भोपाल

थोड़ी देर में भोपाल में जुटेंगे MP के 2500 किसान, CM अन्नदाता के साथ करेंगे 5 दिवसीय ‘दीवाली’ की शुरुआत

CM Mohan Yadav
भोपाल

कब दौड़ेगी भोपाल मेट्रो.. CMRS की टीम ने दूसरी बार किया निरीक्षण

CMRS team inspected Bhopal Metro
भोपाल

एमपी में कांग्रेस होगी मजबूत: 71 जिलाध्यक्षों की ‘पॉलिटिकल क्लास’ लेंगे राहुल गांधी, नवंबर में चलेगा ट्रेनिंग कैंप

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.