तीन बार पलटी तेज रफ्तार कार, दिवाली से पहले इकलौते बेटे की मौत, सदमे में पूरा परिवार

Road Accident in Bhopal 11th class student died (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Road Accident in Bhopal: राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दानिश कुंज निवासी 16 वर्षीय किशोर आदित्य वीर चौधरी उर्फ आदि की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार ने तीन बार पलटी खाई। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब आदि सुबह-सुबह अपने पांच दोस्तों के साथ चाय-नाश्ता करने घर से निकला था। हादसे से मृतक का पूरा परिवार सदमे में है।
टीआइ संजय सोनी ने बताया कि घटना स्थल पर लोगों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क पर कुत्ता आने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार तीन बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा टकराई। हादसे में आदि की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं साथ में बैठे दोस्त घायल हो गए। घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास के सीसीटीवी की जांच की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि आदि परिवार का इकलौता बेटा था और उससे छोटी एक बहन है। पिता मुंबई की एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर हैं और मां गृहिणी हैं। परिवार मूल रूप से जबलपुर का रहने वाला है। वे दीपावली मनाने के लिए भोपाल आए थे और शुक्रवार को जबलपुर लौटने की तैयारी में थे। सुबह जब उन्हें हादसे की खबर मिली तो सभी के होश उड़ गए।
मृतक किशोर प्राइवेट स्कूल में 11 वीं कक्षा में पढ़ता था। रोजाना सुबह 4 से 6 बजे तक वह बैडमिंटन खेलने जाया करता था। शुक्रवार की सुबह भी वह खेल के बाद आदि अपने दोस्तों निर्माण जाट, अब्दुल्ला, श्रीयांश, युवराज और विश्वरोद के साथ कार से चाय-नाश्ता करने के लिए गया था। लौटते वक्त डीमार्ट के पास कार हादसे का शिकार हो गई।
