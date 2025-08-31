भोपाल में कुत्तों का आतंक, घर से निकलते ही बच्चे को नोचा, सामने आया भयावह CCTV

Strey Dogs Attack Case :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को पेबल-बे फेस-1 बाग मुगालिया कटारा हिल्स इलाके में आवारा कुत्तों ने घर से निकलते ही एक बच्चे पर हमला कर उसे घायलकर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि, जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकला, कुत्तों के झुंड ने उसपर झपट्टा मार दिया। आसपास के लोगों के आने के बाद कुत्ते भाग गए। कुत्तों ने हमला कर मासूम बच्चे के पेट और कमर पर बुरी तरह काटा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि, नगर निगम की टीम कई बार आई, लेकिन कुछ डॉग लवर्स ने कुत्तों को पकड़ने का विरोध शुरू कर देते हैं। इसी के चलते स्थानीय लोगों द्वारा कुत्तों के हमले की लगातार की जा रही शिकायतों के बावजूद नियमित कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इलाके में घूम रहे ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को निशाना बना ही लेते हैं। वहीं, अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डॉग लवर्स को लेकर भी भारी आक्रोश है।
आरोप है कि, डॉग लवर्स निगम की टीम को रोकते हैं, इसी वजह से टीम नियमित रूप से कुत्ते पकड़ने नहीं आती। स्थानीय लोगों की मांग है कि, सड़कों पर घूम रहे आारा कुत्ते पकड़ने से नगर निगम को रोकने वालों की अब जिम्मेदारी तय हो। फिलहाल, इस घटना के बाद बच्चों में दहशत का माहौल है। हालात ये हैं कि, रविवार होने के बावजूद पूरे क्षेत्र में कहीं भी बच्चे खेलते नजर नहीं आ रहे हैं।
इसी तरह से ज्योतिनगर, भेल संगम, दानिश नगर, कृष्णा आर्केड, शिक्षक कांग्रेस कालोनी और प्रियदर्शनी नगर जैसे कई क्षेत्रों में भी आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों की समस्या से लोग परेशान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे इन कुत्तों से डरते हैं। कई बार जानलेवा हमले भी होते हैं। मंदिर और सार्वजनिक मैदान कुत्तों और उनके प्रेमियों की वजह से गंदगी और असुरक्षा का स्थल बन गए हैं। लोगों का कहना है कि कुत्ता प्रेमियों की जबरदस्ती से बच्चों को खेलने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि कुत्ते मैदान में ही रहेंगे, तुम्हारे बच्चे घर में रहें।