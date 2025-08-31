भोपाल में कुत्तों का आतंक, घर से निकलते ही बच्चे को नोचा, सामने आया भयावह CCTV

इसी तरह से ज्योतिनगर, भेल संगम, दानिश नगर, कृष्णा आर्केड, शिक्षक कांग्रेस कालोनी और प्रियदर्शनी नगर जैसे कई क्षेत्रों में भी आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों की समस्या से लोग परेशान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे इन कुत्तों से डरते हैं। कई बार जानलेवा हमले भी होते हैं। मंदिर और सार्वजनिक मैदान कुत्तों और उनके प्रेमियों की वजह से गंदगी और असुरक्षा का स्थल बन गए हैं। लोगों का कहना है कि कुत्ता प्रेमियों की जबरदस्ती से बच्चों को खेलने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि कुत्ते मैदान में ही रहेंगे, तुम्हारे बच्चे घर में रहें।