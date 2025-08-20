12 घंटे बाद बनेगा ‘स्ट्रांग सिस्टम’, 16 जिलों में होगी ‘धमाकेदार बारिश’, अलर्ट

MP Weather: शहर में बीते दिन बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होते ही दोपहर को जोरदार बारिश शुरू हो गई। सुबह बादल छाए, लेकिन दोपहर होते ही धूप की तपिश तेज हो गई। उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। दिन का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दोपहर 3 बजे अचानक मौसम के बदलते ही आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई।