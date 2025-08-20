Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

12 घंटे बाद बनेगा ‘स्ट्रांग सिस्टम’, 16 जिलों में होगी ‘धमाकेदार बारिश’, अलर्ट

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दो ट्रफ और एक लो प्रेशर एरिया भी सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 20, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: शहर में बीते दिन बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होते ही दोपहर को जोरदार बारिश शुरू हो गई। सुबह बादल छाए, लेकिन दोपहर होते ही धूप की तपिश तेज हो गई। उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। दिन का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दोपहर 3 बजे अचानक मौसम के बदलते ही आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई।

चार मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से मौसम विभाग द्वारा 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में अभी तक 38.3 औसत बारिश हो चुकी है। गत वर्ष इसी अवधि में 36.2 इंच औसत बारिश हुई थी। जिले में 18 से 19 अगस्त तक तहसील नर्मदापुरम में 3.8 मिमी, सिवनी मालवा 22.0 मिमी, इटारसी 19.4 मिमी, माखननगर 27.0 मिमी, सोहागपुर 17.0 मिमी, पिपरिया 10.2 मिमी, बनखेड़ी 7.8 मिमी, पचमढ़ी 5.5 एवं तहसील डोलरिया 20.0 मिमी बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में बनेंगे 25 आधार कार्ड सेंटर, ‘नए आधार-अपडेशन’ दोनों की मिलेगी सुविधा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

मानसून की दस्तक के दो माह पूरे हो गए। इस दौरान दो माह जून व जुलाई में रिकार्ड़ तोड़ बारिश हुई। वही अगस्त के 18 दिनों में बारिश रूठी रही। दिन का तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने से मार्च अप्रेल सी गर्मी का एहसास होने लगा। इस दौरान कुल 3 इंच बारिश हुई है। जबकि 10 इंच से अधिक बारिश होनी थी। 10 सालों में सबसे कम बारिश अगस्त माह में रिकार्ड की गई।

1 अगस्त से अभी तक 100 मिमी ही बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार मप्र से एक मानसून ट्रफ गुजर रहा है। इसके साथ ही 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दो ट्रफ और एक लो प्रेशर एरिया भी सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। 21 और 22 अगस्त को सिस्टम स्ट्रांग होगा जिससे गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी ‘मेट्रो की सवारी’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 04:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 12 घंटे बाद बनेगा ‘स्ट्रांग सिस्टम’, 16 जिलों में होगी ‘धमाकेदार बारिश’, अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.