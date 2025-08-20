12 घंटे बाद बनेगा ‘स्ट्रांग सिस्टम’, 16 जिलों में होगी ‘धमाकेदार बारिश’, अलर्ट

MP Weather: शहर में बीते दिन बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होते ही दोपहर को जोरदार बारिश शुरू हो गई। सुबह बादल छाए, लेकिन दोपहर होते ही धूप की तपिश तेज हो गई। उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। दिन का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दोपहर 3 बजे अचानक मौसम के बदलते ही आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई।
चार मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से मौसम विभाग द्वारा 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में अभी तक 38.3 औसत बारिश हो चुकी है। गत वर्ष इसी अवधि में 36.2 इंच औसत बारिश हुई थी। जिले में 18 से 19 अगस्त तक तहसील नर्मदापुरम में 3.8 मिमी, सिवनी मालवा 22.0 मिमी, इटारसी 19.4 मिमी, माखननगर 27.0 मिमी, सोहागपुर 17.0 मिमी, पिपरिया 10.2 मिमी, बनखेड़ी 7.8 मिमी, पचमढ़ी 5.5 एवं तहसील डोलरिया 20.0 मिमी बारिश हुई।
मानसून की दस्तक के दो माह पूरे हो गए। इस दौरान दो माह जून व जुलाई में रिकार्ड़ तोड़ बारिश हुई। वही अगस्त के 18 दिनों में बारिश रूठी रही। दिन का तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने से मार्च अप्रेल सी गर्मी का एहसास होने लगा। इस दौरान कुल 3 इंच बारिश हुई है। जबकि 10 इंच से अधिक बारिश होनी थी। 10 सालों में सबसे कम बारिश अगस्त माह में रिकार्ड की गई।
1 अगस्त से अभी तक 100 मिमी ही बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार मप्र से एक मानसून ट्रफ गुजर रहा है। इसके साथ ही 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दो ट्रफ और एक लो प्रेशर एरिया भी सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। 21 और 22 अगस्त को सिस्टम स्ट्रांग होगा जिससे गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।