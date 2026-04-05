MP News- 25 हजार सिलेंडरों की सप्लाई पेंडिंग, एजेंसी गए तो पता चला हो गई डिलीवरी

LPG- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले एक माह से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर जारी गहमागहमी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जिला प्रशासन एक तरफ दावा कर रहा है कि मांग और आपूर्ति में संतुलन बना लिया गया है, वहीं शहर के गैस एजेंसी संचालक मनमानी पर उतारु हैं। स्थिति यह है कि शहर में अभी 25000 रसोई गैस के सिलेंडर की बुकिंग हुई है, लेकिन सप्लाई पेंडिंग दिखाई जा रही है। खास बात यह है कि उपभोक्ता खाली सिलेंडर और डीएसी नंबर लेकर जब एजेंसी पहुंच रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि उनके नाम का सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। 5 दिन के दौरान अलग-अलग इलाकों में हुए विरोध प्रदर्शन में यह बात साबित भी हुई है। इन घटनाओं के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संबंधित मामलों में जांच के निर्देश दिए हैं।