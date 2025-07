सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद, सिया को बायपास कर सैकड़ों अवैध पर्यावरण अनुमतियों’ पर केंद्र और एमपी को नोटिस

Supreme Court issued Notice on Illegal Environment Clearance: मध्यप्रदेश स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) को बायपास कर 237 अवैध पर्यावरण अनुमतियां (Illegal Environment Clearance) जारी करने पर उपजा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Union Ministry of Environment, Climate Change) और प्रदेश के मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव को नोटिस जारी (Notice issued to the Chief Secretary-Principal Secretary of MP) कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।