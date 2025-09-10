Patrika LogoSwitch to English

हो गया सर्वे… उज्जैन नहीं इस जिले में सबसे पहले दौड़ेंगी सरकारी बसें

MP News: मध्यप्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा की बसें अब पहले उज्जैन से नहीं, एमपी के किसी और जिले से चलेंगी। सरकार ने बस संचालन में तब्दीली की है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 10, 2025

mp Government Public Transport Service
mp Government Public Transport Service (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav)

MP News: सरकारी लोक परिवहन सेवा की बसें(MP Government Bus) अब पहले उज्जैन से नहीं, इंदौर से चलेंगी। सरकार ने बस संचालन में तब्दीली की है। सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने परिवहन विभाग के अफसरों से मंगलवार को दो टूक कहा, लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। जिन संभागों में रूटों तय हो गए, वहां जल्दी बसें उतारी जाएं। देरी ठीक नहीं। सीएम परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

रूट सर्वे पूरा

सचिव मनीष सिंह ने बताया, उज्जैन जिले में बस के लिए रूट का सर्वे हो चुका है। जबलपुर व इंदौर में सर्वे और श्रेणीवार बसों की संख्या का अनुमान पूरा हो गया है। 6 बिंदुओं में संस्थागत व्यवस्था, स्टाफ, नियम, कर संशोधन, रूट सर्वे व आइटी प्लेटफार्म, एजेंसी चयन, अधोसंरचना की योजना और ऑपरेटर से चर्चा पर काम कर रहे हैं।

दिवाली पर मिलेगी कंफर्म सीट, चलेंगी तीन स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल
भोपाल
Diwali special train

सीएम के निर्देश

सीएम(CM Mohan Yadav) ने कहा, बसों में शहरों एवं गांवों के नाम विंड शील्ड पर साफ दिखे। बस स्टॉप पर गांव-नगरों के नाम लिखें। ड्राइवरों के पास सभी दस्तावेज हों। पीएस मनीष सिंह ने प्रजेंटेशन दिया। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह व सीएस अनुराग जैन की मौजूदगी में सीएम ने कहा, राजस्व संग्रह निगरानी सिस्टम मजबूत करें। बसों का किराया किफायती हो। ई-बसों का उपयोग हो।

Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले
भोपाल
Transfer Breaking

