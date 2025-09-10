हो गया सर्वे… उज्जैन नहीं इस जिले में सबसे पहले दौड़ेंगी सरकारी बसें

MP News: सरकारी लोक परिवहन सेवा की बसें(MP Government Bus) अब पहले उज्जैन से नहीं, इंदौर से चलेंगी। सरकार ने बस संचालन में तब्दीली की है। सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने परिवहन विभाग के अफसरों से मंगलवार को दो टूक कहा, लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। जिन संभागों में रूटों तय हो गए, वहां जल्दी बसें उतारी जाएं। देरी ठीक नहीं। सीएम परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे।