पाकिस्तान जाएगी एमपी के इतिहासविदों और विद्यार्थियों की टीम, ये है वजह

यह बातें उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने श्यामला हिल्स स्थित केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने पाकिस्तान जाने वाली विशेष टीम तक्षशिला की भूमि को प्रणाम करेगी। और यह महसूस करेगी तक्षशिला क्या था। वह विश्वविद्यालय कैसा था जिसने विश्व को शिक्षा का मार्ग दिखाया। भारतीय ज्ञान परंपरा के विस्तार में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए परमार ने कहा-भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत और सशक्त बनाने के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को मिलकर कार्य करना होगा।