एमपी में अधूरी रह गईं ‘मास्टर प्लान’ की ये 10 सड़कें !

MP News:एमपी के भोपाल शहर में मास्टर प्लान के साथ शहर की सड़कों की चौड़ाई भी घटा दी गई है। 2005 के प्लान में 60 मीटर चौड़ाई वाली सड़कें प्रस्तावित की गई थी, लेकिन शहर 24 से 30 मीटर चौड़ाई की सड़कों में ही सिमटकर रह गया। जबकि शहर के विस्तार और मुख्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कई प्रमुख कॉरीडोर प्रस्तावित किए। जिन्हें नहीं बना पाए। बैरसिया और विदिशा सड़क के समानांतर वैकल्पिक सड़कों का प्रस्ताव भी शामिल था ताकि मौजूदा मार्गों पर यातायात का दबाव कम किया जा सके।