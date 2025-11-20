‘तृतीय’ और ‘चतुर्थ श्रेणी’ कर्मचारियों को बड़ा नुकसान, बढ़ेगा वेतन…लेकिन कब ?

कर्मचारी संघ के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि दो साल ही है। जबकि कर्मचारी चयन आयोग या अन्य माध्यमों से भर्ती होने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि तीन साल और उन्हें भर्ती होने के चौथे साल से सौ फीसदी वेतन मिल पा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे कर्मचारियों को 1 लाख 74 हजार 840 से 4 लाख 7 हजार 18 तक का नुकसान होता है। इससे न्याय के सिद्धांत का हनन भी हो रहा है। प्रदेश में ऐसे एक लाख से अधिक कर्मचारी हैं, जोकि आर्थिक क्षति वहन कर रहे हैं।