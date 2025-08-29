एमपी के तीन बड़े अधिकारियों को हटाया, काम में लापरवाही और अनियमितताओं पर सरकार की सख्ती

CMO- मध्यप्रदेश में काम में लापरवाही जरा बर्दाश्त नहीं की जा रही। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग में तो अधिकारियों को ​सीधे निलंबित किया जा रहा है। नगरीय निकायों की कार्य-प्रणाली में अनुशासनहीनता और अनियमितता को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में प्रदेश के तीन अधिकारियों को निलंबित कर नगर निकायों से हटा दिया है। नगरीय प्रशासन आयुक्त के निर्देश पर प्रदेशभर में तीन सीएमओ पर ये कार्रवाई की गई है।