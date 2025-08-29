एमपी के तीन बड़े अधिकारियों को हटाया, काम में लापरवाही और अनियमितताओं पर सरकार की सख्ती

CMO- मध्यप्रदेश में काम में लापरवाही जरा बर्दाश्त नहीं की जा रही। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग में तो अधिकारियों को सीधे निलंबित किया जा रहा है। नगरीय निकायों की कार्य-प्रणाली में अनुशासनहीनता और अनियमितता को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में प्रदेश के तीन अधिकारियों को निलंबित कर नगर निकायों से हटा दिया है। नगरीय प्रशासन आयुक्त के निर्देश पर प्रदेशभर में तीन सीएमओ पर ये कार्रवाई की गई है।
शिवपुरी नगर पालिका परिषद में अनियमितताओं पर नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) ईशांक धाकड़ को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दो पूर्व सीएमओ शैलेष अवस्थी एवं केशव सिंह सगर पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।तीनों को नगर निकायों से हटा दिया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार नगर पालिका परिषद शिवपुरी में अगस्त-2022 से कार्यालयीन अव्यवस्था, कामकाज में लापरवाही और जवाबदेही की कमी देखी जा रही है। निकाय में अनुशासनहीनता और अनियमितता को लेकर कड़ा निर्णय लिया गया।
तीनों अधिकारियों की लगातार गंभीर शिकायतों प्राप्त हुईं। शिवपुरी कलेक्टर द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि तीनों अधिकारियों ने कार्यालय की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की। इससे अराजकता एवं अविश्वास का वातावरण बन गया।
ऐसे में नगरीय प्रशासन आयुक्त संकते भोंडवे द्वारा तीनों सीएमओ को निलंबित कर दिया गया। वर्तमान सीएमओ ईशांक धाकड़ को संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन कार्यालय, ग्वालियर मुख्यालय पर भेज दिया गया है। वहीं पूर्व सीएमओ शैलेष अवस्थी व केशव सिंह सगर को निलंबन अवधि के दौरान संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन कार्यालय, इंदौर मुख्यालय में भेजा गया है।