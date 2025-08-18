टाइगर स्टेट में बढ़ रहे बाघ, कम पड़ने लगी जमीन, इस तैयारी में सरकार

Tiger State MP : टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बांधवगढ़, कान्हा, डॉ. विष्णु वाकणकर, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाघ दिख रहे हैं। जिस गति से बाघों की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से तैयारी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि, 'आने वाले समय में रिजर्व का क्षेत्रफल उनके लिए कम पड़ेगा।' ऐसी संभावित चुनौतियों को देखते हुए विभाग ने ऐसे रिजर्वों के बफर जोन को अनुकूल और सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है, ये स्थाई समाधान नहीं है। रिजर्वों के मौजूदा क्षेत्रफल में वृद्धि करनी होगी।