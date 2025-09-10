इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 में एमपी को बड़ी उपलब्धि, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया अवॉर्ड

MP Tourism- इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 में एमपी को बड़ी उपलब्धि मिली है। मध्यप्रदेश को ‘बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड’ अवॉर्ड के लिए चुना गया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सम्मानित किया। नई दिल्ली के ली मेरिडियन में 9 सितम्बर को भव्य समारोह में एमपी को अवॉर्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान ने देश में पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्टता और लगातार विकास को लेकर एमपी की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया है।
प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह सम्मान मध्यप्रदेश की संस्कृति के गौरव का प्रतीक है। राज्य सरकार ने पर्यटन को विकास की धुरी बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश की धरोहर, प्राकृतिक संपदा और लोक-परंपराओं को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इन अवॉर्ड ने हमें और ऊर्जा दी है।
प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यह अवॉर्ड हमारी टीम की साझा मेहनत और विजन का परिणाम है। हमारा लक्ष्य सिर्फ नए पर्यटन स्थल बनाना नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करना, हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोना, प्राकृतिक धरोहर को बचाना और पर्यटन को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस सम्मान ने हमें मध्यप्रदेश को ऐसा खास पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रेरित किया है जहां परंपरा, प्रकृति और आधुनिकता एक साथ दिखाई दें।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हमारा लक्ष्य पर्यटकों को विश्वस्तरीय पर्यटन अनुभव प्रदान करना है। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने, इको-टूरिज्म सर्किट विकसित करने, सामुदायिक होम स्टे को बढ़ावा देने, साहसिक और अनुभवात्मक टूरिज्म को विस्तार देने के साथ-साथ आतिथ्य सत्कार और विज़िटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में बोर्ड लगातार कार्यरत है।