Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 में एमपी को बड़ी उपलब्धि, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया अवॉर्ड

MP Tourism- इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 में एमपी को बड़ी उपलब्धि मिली है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 10, 2025

Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat gave award to MP in India Travel Awards 2025
Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat gave award to MP in India Travel Awards 2025

MP Tourism- इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 में एमपी को बड़ी उपलब्धि मिली है। मध्यप्रदेश को ‘बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड’ अवॉर्ड के लिए चुना गया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सम्मानित किया। नई दिल्ली के ली मेरिडियन में 9 सितम्बर को भव्य समारोह में एमपी को अवॉर्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान ने देश में पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्टता और लगातार विकास को लेकर एमपी की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया है।

इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 के भव्य समारोह में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया है।

प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह सम्मान मध्यप्रदेश की संस्कृति के गौरव का प्रतीक है। राज्य सरकार ने पर्यटन को विकास की धुरी बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश की धरोहर, प्राकृतिक संपदा और लोक-परंपराओं को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इन अवॉर्ड ने हमें और ऊर्जा दी है।

ये भी पढ़ें

एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा
खंडवा
Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust

प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यह अवॉर्ड हमारी टीम की साझा मेहनत और विजन का परिणाम है। हमारा लक्ष्य सिर्फ नए पर्यटन स्थल बनाना नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करना, हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोना, प्राकृतिक धरोहर को बचाना और पर्यटन को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस सम्मान ने हमें मध्यप्रदेश को ऐसा खास पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रेरित किया है जहां परंपरा, प्रकृति और आधुनिकता एक साथ दिखाई दें।

पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करना हमारा लक्ष्य

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हमारा लक्ष्य पर्यटकों को विश्वस्तरीय पर्यटन अनुभव प्रदान करना है। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने, इको-टूरिज्म सर्किट विकसित करने, सामुदायिक होम स्टे को बढ़ावा देने, साहसिक और अनुभवात्मक टूरिज्म को विस्तार देने के साथ-साथ आतिथ्य सत्कार और विज़िटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में बोर्ड लगातार कार्यरत है।

ये भी पढ़ें

एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
भोपाल
IAS Kamlesh Bhargava honored at international level

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

tourism

वर्ल्ड टूरिज्म डे

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 07:06 pm

Published on:

10 Sept 2025 06:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 में एमपी को बड़ी उपलब्धि, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया अवॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.