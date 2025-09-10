इंडिया ट्रैवल अवॉर्ड्स 2025 में एमपी को बड़ी उपलब्धि, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया अवॉर्ड

प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यह अवॉर्ड हमारी टीम की साझा मेहनत और विजन का परिणाम है। हमारा लक्ष्य सिर्फ नए पर्यटन स्थल बनाना नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करना, हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोना, प्राकृतिक धरोहर को बचाना और पर्यटन को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस सम्मान ने हमें मध्यप्रदेश को ऐसा खास पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रेरित किया है जहां परंपरा, प्रकृति और आधुनिकता एक साथ दिखाई दें।