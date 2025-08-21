Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

30 से ज्यादा रूटों पर चलेंगी ‘टूरिस्ट ई-बसें’, तैयार होंगे चार्जिंग स्टेशन

MP News: भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल शहर के आसपास मौजूद प्रमुख पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए टूरिस्ट सर्किट प्लान तैयार किया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 21, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड जल्द ही सीएनजी लो लोर बसों को बेड़े से बाहर करने जा रहा है। साल के अंत तक केंद्र के सहयोग से आने वाली इलेक्ट्रिक बसों का नया बेड़ा सड़कों पर नजर आने की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल शहर के आसपास मौजूद प्रमुख पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए टूरिस्ट सर्किट प्लान तैयार किया है।

शहर के प्रमुख बस स्टैंड आईएसबीटी से टूरिस्ट इलेक्ट्रिक बसें रवाना की जाएंगी। ये बसें केरवा, कलियासोत डैम, कोलार डैम, सलकनपुर, रातापानी, भोजपुर, भीमबेटका, उदयगिरि की गुफा, हताईखेड़ा डैम जैसे प्रमुख स्थलों को कवर करेंगी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड का दावा है कि इससे शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नगरीय निकाय प्रशासन विभाग के जरिए यह प्रस्ताव कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

3 बड़े शहरों के मिलाकर बनेगा ‘वन्यजीव संरक्षण केंद्र’, शामिल होंगे 1 दर्जन गांव
सतना
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

पर्यटन को बढ़ावा देने का होगा प्रयास

देश के पहले कैपिटल टाइगर रिजर्व को आम जनता से जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह सेवा शुरू की जा रही है। जैसे ही पीएम ई-बस की खेप भोपाल पहुंचेगी, वैसे ही बीसीएलएल इन नए रूट्स पर संचालन शुरू कर देगा। वर्तमान में छह रूट पर केवल 110 बसें चला रही है, लेकिन नई बसों के आने के बाद रूट्स की संख्या बढ़ाकर 30 करने की योजना है। ई-बसों के आने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि डिपो का चयन किया जा चुका है। 15 से 20 दिन में चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण के तहत निर्णय

डायरेक्टर मनोज राठौर ने बताया कि बीसीएलएल वर्तमान में 85 सीएनजी बसें चला रही है। कुछ रूट्स पर अभी डीजल बसें चल रही हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के तहत जल्द ही पुरानी और कंडम डीजल बसों को सेवा से बाहर किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि शहर में सिर्फ ई-बस और सीएनजी बसों का ही संचालन हो, ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर शहर को अधिक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी ‘मेट्रो की सवारी’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 30 से ज्यादा रूटों पर चलेंगी ‘टूरिस्ट ई-बसें’, तैयार होंगे चार्जिंग स्टेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.