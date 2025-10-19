एमपी के इस शहर में नष्ट होगा खतरनाक पटाखों का सैंकड़ों टन जहरीला कचरा

Firecracker- मध्यप्रदेश में महापर्व दीवाली की धूम जारी है। धनतेरस के साथ शुरु हुए इस 5 दिनी महोत्सव के दूसरे दिन रूप चौदस को बाजारों में जबर्दस्त भीड़ उमड़ी। सोमवार को लक्ष्मी पूजन के लिए लोगों ने खूब खरीदारी की। पटाखों की दुकानों पर सबसे ज्यादा ग्राहक नजर आए। दीवाली के दिन आतिशबाजी करने के लिए बच्चों में खरीदी की खासी होड़ रही। इस बार राजधानी भोपाल में पटाखों के कचरे के लिए विशेष व्यवस्था की गई हैॅ। यहां के खतरनाक पटाखों के जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट कराया जाएगा। भोपाल नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। राजधानी के लिए पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है।