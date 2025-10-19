एमपी के इस शहर में नष्ट होगा खतरनाक पटाखों का सैंकड़ों टन जहरीला कचरा

Toxic firecracker waste will be destroyed in Pithampur (फाइल फोटो)
Firecracker- मध्यप्रदेश में महापर्व दीवाली की धूम जारी है। धनतेरस के साथ शुरु हुए इस 5 दिनी महोत्सव के दूसरे दिन रूप चौदस को बाजारों में जबर्दस्त भीड़ उमड़ी। सोमवार को लक्ष्मी पूजन के लिए लोगों ने खूब खरीदारी की। पटाखों की दुकानों पर सबसे ज्यादा ग्राहक नजर आए। दीवाली के दिन आतिशबाजी करने के लिए बच्चों में खरीदी की खासी होड़ रही। इस बार राजधानी भोपाल में पटाखों के कचरे के लिए विशेष व्यवस्था की गई हैॅ। यहां के खतरनाक पटाखों के जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट कराया जाएगा। भोपाल नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। राजधानी के लिए पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है।
भोपाल में सामान्य दिनों में रोज करीब 800 टन कचरा निकलता है। दीवाली के दूसरे दिन कचरे में सैंकड़ों टन की
बढ़ोत्तरी हो जाती है। यह पटाखों का कचरा होता है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार निगम क्षेत्र में पटाखों का करीब 300 टन कचरा निकलता है।
दीवाली पर निकलने वाला यह कचरा नगर निगम अभी तक आदमपुर खंती में नष्ट कराते रहा है लेकिन इस बार यहां निष्पादन नहीं होगा। खतरनाक पटाखों का सैंकड़ों टन जहरीला कचरा धार जिले के पीथमपुर में नष्ट कराया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार कंटेनर के जरिए पटाखों के कचरे को पीथमपुर भेजने के लिए एक फर्म से अनुबंध किया गया है।
निगम कमिश्नर संस्कृति जैन की पहल पर ये व्यवस्था की गई है। उन्होंने पटाखे के खतरनाक कचरे को शहर में नष्ट करने की बजाए उसे पीथमपुर में सुरक्षित तरीके से निष्पादित करने के निर्देश दिए थे।
