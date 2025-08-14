Traffic diversion: 15 अगस्त को बंद रहेंगे शहर के ये रास्ते, बंद होगा आना-जाना

MP News: एमपी में भोपाल शहर के लाल परेड ग्राउंड में बीते दिन राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुई। रिहर्सल के दौरान परेड से लेकर पदक वितरण तक की सभी तैयारियों की बारीकी से जांच की गई और कमियों को दूर किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन लाल परेड मैदान पर होगा। इसे लेकर शहर में कई रास्तों में ट्रैफिक डायवर्सन किया गया है। सुबह 6 बजे से आवश्यकतानुसार प्रवेश, पार्किंग और डायवर्सन व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी।