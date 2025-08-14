Traffic diversion: 15 अगस्त को बंद रहेंगे शहर के ये रास्ते, बंद होगा आना-जाना

MP News: एमपी में भोपाल शहर के लाल परेड ग्राउंड में बीते दिन राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुई। रिहर्सल के दौरान परेड से लेकर पदक वितरण तक की सभी तैयारियों की बारीकी से जांच की गई और कमियों को दूर किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन लाल परेड मैदान पर होगा। इसे लेकर शहर में कई रास्तों में ट्रैफिक डायवर्सन किया गया है। सुबह 6 बजे से आवश्यकतानुसार प्रवेश, पार्किंग और डायवर्सन व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी।
लोक परिवहन यान के लिए
टीटी नगर न्यू मार्केट से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की ओर जाने वाली मिनी बसें और बड़ी बसें अपैक्स बैंक, लिंक रोड नंबर-1 से होते हुए बोर्ड ऑफिस चौराहा, प्रेस कॉम्प्लेक्स, बीएसएनएल तिराहा, ईओडब्ल्यू ऑफिस, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1, मैंदा मिल तिराहा, सुभाष नगर आरओबी ब्रिज, प्रभात चौराहा, बोगदापुल से होकर गंतव्य स्थान तक आ जा सकेगी।
दो पहिया वाहन के लिए
रोशनपुरा से बाणगंगा चौराहा, केएन प्रधान तिराहा, पुराना मछलीघर-खटलापुरा मार्ग, पीएचक्यू तिराहे वाले मार्ग से आवागमन कर सकेंगे। परिवहन और अनुमति प्राप्त सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश लालपरेड की ओर आने वाले मागों से जेल मुख्यालय रोटरी, लिली चौराहे से गांधी पार्क तिराहे की ओर आने वाले वाहन इस दौरान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।