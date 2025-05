सिग्नल के इंतजार में अब लेट नहीं होंगी ट्रेन, भारत में पहली बार यहां शुरू हुई नई टेक्नीक

भोपाल•May 12, 2025 / 09:22 am• Sanjana Kumar

Train signal new System in MP

Train Signal New System: पश्चिम मध्य रेलवे (Western Central Railway) के भोपाल मंडल से गुजरने वाले ट्रेनें अब सिग्नल के इंतजार में लेट नहीं होंगी। सिग्नल संबंधी दिक्कत खत्म करने भोपाल के निशातपुरा यार्ड (Nisthatpura Yard Bhopal) में देश में पहली बार(First time in India) ऐसी तकनीक (New Technique) शुरू की है। इसमें सिग्नल्स का ऑपरेशन तारों से नहीं, ऑप्टिकल फाइबर से होगा। इससे सिग्नल्स तेज और सुरक्षित होंगे। लैम्प आउटपुल मॉड्यूल तकनीक में कंट्रोल रूम से सिग्नल तक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सिग्नल भेजा जाता है।