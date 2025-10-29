एमपी में कलेक्टर-एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर लगी रोक, इतने महीने नहीं होगा कोई ट्रांसफर

Transfers Ban in MP :मध्य प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक के लिए कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के चलते चुनाव आयोग ने तबादलों पर रोक लगाई है।