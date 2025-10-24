बीजेपी विधायक संजय पाठक से जुड़े जमीन मामले में नया मोड़, ‘गरीब करोड़पति’ आदिवासी हो गए लापता…

Tribals missing in BJP MLA Sanjay Pathak's land case
BJP MLA Sanjay Pathak- एमपी के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से बीजेपी विधायक संजय पाठक सुर्खियों में हैं। मामला कटनी, डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिले के आदिवासियों के नाम पर 1111 एकड़ जमीन खरीदने का है। यह आरोप तो सामने आ चुके हैं कि जमीन पाठक के चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई। नई बात ये है कि चारों आदिवासी कर्मचारी लापता जैसी स्थिति में बताए जाते हैं। यह दावा किया है दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने। शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जांच करवा रहा है।
प्रशासन ने आदिवासियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजना चाहा तो चारों के परिजन ने बताया कि वह घर पर नहीं हैं। कहीं बाहर हैं। मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। हालांकि बीते दिनों दो आदिवासियों के घर नोटिस तामील हो गया, लेकिन दो के परिजन ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
नोटिस तामील कराने छकौड़ी लाल पाठक वार्ड में प्रहलाद के ठिकाने पर भेजा गया। बेटी की ओर से बताया गया कि पिता कहीं बाहर गए हैं। प्रहलाद का मोबाइल बंद है। परिजन ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
कटनी कलेक्टर ने 14 अक्टूबर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए चारों आदिवासी नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ के नाम नोटिस जारी किया। 16 को हाजिर होना था, लेकिन चारों ही नहीं पहुंचे। इनसे आमदनी के स्रोत, पहचान सहित बैंक डिटेल की जानकारी ली जानी है।
