बीजेपी विधायक संजय पाठक से जुड़े जमीन मामले में नया मोड़, ‘गरीब करोड़पति’ आदिवासी हो गए लापता…

BJP MLA Sanjay Pathak- एमपी के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से बीजेपी विधायक संजय पाठक सुर्खियों में हैं। मामला कटनी, डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिले के आदिवासियों के नाम पर 1111 एकड़ जमीन खरीदने का है। यह आरोप तो सामने आ चुके हैं कि जमीन पाठक के चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई। नई बात ये है कि चारों आदिवासी कर्मचारी लापता जैसी स्थिति में बताए जाते हैं। यह दावा किया है दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने। शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जांच करवा रहा है।