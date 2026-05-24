‘बिना बताए गिरा दिया बच्चा…’ टि्वशा के पति समर्थ का बड़ा खुलासा, ढाई महीने की थी गर्भवती

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जानकारी मिली है कि समर्थ सिंह ने जो बयान दिए हैं वो मां के बयान से मैच नहीं कर रहे है। एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि 17 अप्रैल को टि्वशा को पता चला था कि वह करीब ढाई महीने की गर्भवती हैं, जिसके बाद से पति-पत्नी के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। पूछताछ में पति समर्थ ने दावा किया है कि टि्वशा ने बिना बताए गर्भनिरोधक गोलियां खाकर गर्भ गिरा दिया था। इस बात के लिए उसका परिवार भी लगातार समर्थन कर रहा था।