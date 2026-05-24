‘अलविदा टि्वशा…! तुम चली गईं, लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी…’

Twisha Sharma Case Live Updates: आज से 5 महीने पहले जिस बेटी ने सुनहरे सपने के साथ ससुराल में कदम रखा था आज वही बेटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के बाद परिवार की आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और मन में कई अनसुलझे सवाल हैं। ट्विशा का पूरा परिवार उसे याद कर बार-बार भावुक हो रहा हैं। कभी हंसी-खुशी से भरा रहने वाला घर आज मातम में डूबा है। हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल है कि आखिर इतनी कम उम्र में जिंदगी ने ऐसा दर्दनाक मोड़ क्यों लिया।