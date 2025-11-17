एमपी में 23 हजार करोड़ की दो नई इकाइयां बनाएगा भेल, 2030 में शुरु हो जाएगा बिजली उत्पादन

Power Unit- मध्यप्रदेश में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। इस मांग की पूर्ति के लिए कई कवायदें की जा रहीं हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश में दो नई बिजली इकाइयां स्थापित की जा रहीं हैं। प्रदेश के सतपुड़ा और अमरकंटक ताप विद्युत गृह में नई इकाइयों की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल-भेल) के साथ करार किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि 23 हजार करोड़ रूपए का यह अनुबंध मध्यप्रदेश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ ही राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करेगा।