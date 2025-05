55 जिलों में हर घर में पाइप लाइन से आएगी गैस, सरकार का दो साल में काम पूरा करने का प्लान

Gas through pipeline in 55 districts of MP – मध्यप्रदेश के सभी जिलों में हर घर में पाइप लाइन से घरेलू गैस सप्लाई की कवायद चल रही है।

भोपाल•May 21, 2025 / 08:27 pm• deepak deewan

Gas through pipeline in 55 districts of MP – मध्यप्रदेश के सभी जिलों में हर घर में पाइप लाइन से घरेलू गैस सप्लाई की कवायद चल रही है। राज्य सरकार हर हाल में यह काम दो साल में पूरा करने पर जोर दे रही है। इस संबंध में मंत्रालय में प्रदेश के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कार्य की समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कंपनियों से पीएनजी और सीएनजी सप्लाई के काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने काम की धीमी गति पर नाराजगी जताई और कंपनियों को प्रचार-प्रसार पर फोकस करने को भी कहा ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।

खाद्य नागरिक आपूर्ति अपर मुख्य सचिव रश्मि अरूण शमी ने बताया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के काम की धीमी गति पर सीएम डॉ. मोहन यादव भी चिंता जता चुके हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के काम में पाइप लाइन बिछाने के बाद रेस्टोरेशन अधूरा छोड़ देने की खूब शिकायतें आ रहीं हैं। बैठक में इसके लिए भी कंपनियों को चेताया गया। यह भी पढ़ें डॉ. मोहन यादव के सामने था सबसे जहरीला किंग कोबरा, हाथ हिलाते रहे सीएम

2 साल में पाइप लाइन नेटवर्क का 90 प्रतिशत काम पूरा करने का भरोसा बैठक में अडानी गैस लिमिटेड, अवंतिका गैस लिमिटेड, थिंक गैस, इंडिया आयल कॉर्पोरेशन, गेल गैस नेटवर्क, गुजरात गैस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड और मेघा गैस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 2 साल में पाइप लाइन नेटवर्क का 90 प्रतिशत काम पूरा करने का भरोसा दिया। बैठक में अडानी गैस लिमिटेड, अवंतिका गैस लिमिटेड, थिंक गैस, इंडिया आयल कॉर्पोरेशन, गेल गैस नेटवर्क, गुजरात गैस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड और मेघा गैस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 2 साल में पाइप लाइन नेटवर्क का 90 प्रतिशत काम पूरा करने का भरोसा दिया। 55 जिलों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 25 भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित मध्यप्रदेश में 55 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए 25 भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किया गया है। पीएनजी गैस कनेक्शन का लक्ष्य 60 लाख उपभोक्ताओं का तय किया गया है। इस लक्ष्य के मुकाबले अभी महज 3.19 लाख उपभोक्ताओं को पाइप लाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में 1207 सीएनजी स्टेशन बनाए जानें हैं जिनमें से 378 स्टेशन तैयार किए जा चुके हैं।