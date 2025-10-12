एमपी में बनेगी अल्ट्रा-लक्ज़री लॉज, गोल्फ कोर्स भी विकसित होगा

Ultra-luxury lodges to be built in MP and a golf course to be developed.
Ultra-luxury lodge - एमपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एमवीएम ग्राउंड में बी-2-बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) इवेंट और प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ किया। एमपी पर्यटन के पेवेलियन और ग्रामीण पर्यटन की जीवंत प्रदर्शनी "विलेज वाइब्स" के शुभारंभ अवसर पर प्रख्यात अभिनेता रघुवीर यादव भी उपस्थित थे। पर्यटन की संभावनाओं पर केंद्रित पैनल डिस्कशन में “मध्यप्रदेश: हिडन जेम से ग्लोबल आइकन तक” विषय पर विशेषज्ञों ने माना कि एमपी उत्कृष्ट टूरिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। द पोस्टकार्ड होटल ग्रुप ने प्रदेश में अल्ट्रा-लक्ज़री लॉज स्थापित करने की बात कही। कार्यक्रम में सांची के पास एक गोल्फ कोर्स विकसित करने की योजना भी सामने आई।
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक और पर्यटन व संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने एमपी में पर्यटन और व्यापार को एकीकृत करने और ‘फ्रॉम हिडन जेम टू ग्लोबल आइकॉन’ की थीम को साकार रूप देने की बात कही। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में एमपीटीएम में करीब 4 हजार बी-2-बी बैठकें निर्धारित की गई हैं।
एयर इंडिया लिमिटेड के हेड ऑफ सेल्स मनीष पुरी ने कहा कि एयर इंडिया पूरे भारत में निर्बाध यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और टियर-3 शहरों को जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने मध्यप्रदेश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, प्रदेश के पर्यटन को पूर्ण रूप से उजागर करने और टूरिस्टों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) के कार्यकारी उपाध्यक्ष परवीन चंदर कुमार ने बताया कि आईएचसीएल ने भारत का पहला लग्ज़री सफारी अनुभव मध्यप्रदेश में ही स्थापित किया। प्रदेश में हमारे नौ होटल हैं और आठ अन्य निर्माणाधीन हैं।
सेरेनडिपिटी लेक्स एंड रिज़ॉर्ट्स प्रा. लि. के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉ. सुश्रुत सुधीर बाबुलकर ने कहा कि एमपी ऐसे मॉडल का अनुसरण करता है, जहां समुदाय विकास उसके प्रयासों का केंद्र है।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (IATO) के अध्यक्ष रवि गोसाईं ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले कई दशकों में पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एमपी इकोटूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एल कृष्णमूर्ति ने कहा कि प्रदेश में सफारी के साथ ट्रेकिंग, कयाकिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियां भी शुरू की हैं। इससे पर्यटकों को विविध अनुभव मिल रहे हैं।
द पोस्टकार्ड होटल के सह-संस्थापक एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध कांडपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश का वन्यजीवन वास्तव में अद्वितीय है। उन्होंने प्रदेश में अल्ट्रा-लक्ज़री वाइल्डलाइफ लॉज बनाने का ऐलान किया। अनिरुद्ध कांडपाल ने बताया कि एक लग्ज़री हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के रूप में द पोस्टकार्ड होटल एमपी में अल्ट्रा-लक्ज़री वाइल्डलाइफ लॉज स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसकी शुरुआत कान्हा और पेंच से होगी।
यात्रा डॉट कॉम के हेड – होटल्स राकेश कुमार राणा ने कहा कि मध्यप्रदेश के वन्यजीव, संस्कृति, विरासत या आध्यात्मिक अनुभव जैसे सभी पर्यटन आकर्षणों के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेहतर विकल्प है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAAI) के चेयरमैन राजन सहगल ने बताया कि सांची के पास एक गोल्फ कोर्स विकसित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। राजन सहगल के अनुसार मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे पर्यटक भी पहुंचते हैं, जो गोल्फ में रुचि रखते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए योजना बनाई है। गोल्फ कोर्स में पर्यटक न केवल गोल्फ का आनंद ले सकेंगे बल्कि मध्यप्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य को भी करीब से अनुभव कर सकेंगे। टूरिज्म फ्यूचर डॉट एआई के फ्यूचरिस्टिक ऑफिसर नवीन कुंडू ने सत्र में मॉडरेटर की भूमिका निभाई।
