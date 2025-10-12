एमपी में बनेगी अल्ट्रा-लक्ज़री लॉज, गोल्फ कोर्स भी विकसित होगा

Ultra-luxury lodge - एमपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयो​जन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एमवीएम ग्राउंड में बी-2-बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) इवेंट और प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ किया। एमपी पर्यटन के पेवेलियन और ग्रामीण पर्यटन की जीवंत प्रदर्शनी "विलेज वाइब्स" के शुभारंभ अवसर पर प्रख्यात अभिनेता रघुवीर यादव भी उपस्थित थे। पर्यटन की संभावनाओं पर केंद्रित पैनल डिस्कशन में “मध्यप्रदेश: हिडन जेम से ग्लोबल आइकन तक” विषय पर विशेषज्ञों ने माना कि एमपी उत्कृष्ट टूरिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। द पोस्टकार्ड होटल ग्रुप ने प्रदेश में अल्ट्रा-लक्ज़री लॉज स्थापित करने की बात कही। कार्यक्रम में सांची के पास एक गोल्फ कोर्स विकसित करने की योजना भी सामने आई।