एमपी में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, कांग्रेस नेता ने लगाया संगीन इल्जाम

Election Commission's website - मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई है। मंगलवार को मध्यप्रदेश CEO की वेबसाइट पर 'वेबसाइट रखरखाव के अधीन है' का नोटिस दिखाई दे रहा है। इस पर कांग्रेस नेता और एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि आयोग को आखिर किस चोरी के पकड़े जाने का डर है, जिसके चलते वह बार-बार अपनी वेबसाइट बंद कर देता है?
मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक घबराई सरकार!
आज भोपाल में प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने 'वोट चोरी' को लेकर जनता के सामने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए और एक बड़ा खुलासा किया।
जब भी हमने वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की बात उठाई है, मध्यप्रदेश CEO की वेबसाइट या तो डाउन हो जाती है या उस पर 'वेबसाइट रखरखाव के अधीन है' का नोटिस दिखाई देता है - ठीक वैसे ही जैसे आज फिर दिखा रहा है।
आख़िर चुनाव आयोग को किस चोरी के पकड़े जाने का डर है, जिसके चलते वह बार-बार अपनी वेबसाइट बंद कर देता है?