Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, कांग्रेस नेता ने लगाया संगीन इल्जाम

Election Commission's website - मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई है। मंगलवार को मध्यप्रदेश CEO की वेबसाइट पर 'वेबसाइट रखरखाव के अधीन है' का नोटिस दिखाई दे रहा है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 19, 2025

Umang Singhar's tweet on Election Commission's website being shut down in MP
Umang Singhar's tweet on Election Commission's website being shut down in MP- image X

Election Commission's website - मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई है। मंगलवार को मध्यप्रदेश CEO की वेबसाइट पर 'वेबसाइट रखरखाव के अधीन है' का नोटिस दिखाई दे रहा है। इस पर कांग्रेस नेता और एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि आयोग को आखिर किस चोरी के पकड़े जाने का डर है, जिसके चलते वह बार-बार अपनी वेबसाइट बंद कर देता है?

एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक घबराई सरकार!

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार
भोपाल
Two officers suspended for insulting the tricolor in MP

आज भोपाल में प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने 'वोट चोरी' को लेकर जनता के सामने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए और एक बड़ा खुलासा किया।

जब भी हमने वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की बात उठाई है, मध्यप्रदेश CEO की वेबसाइट या तो डाउन हो जाती है या उस पर 'वेबसाइट रखरखाव के अधीन है' का नोटिस दिखाई देता है - ठीक वैसे ही जैसे आज फिर दिखा रहा है।

आख़िर चुनाव आयोग को किस चोरी के पकड़े जाने का डर है, जिसके चलते वह बार-बार अपनी वेबसाइट बंद कर देता है?

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मची खलबली
समाचार
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, कांग्रेस नेता ने लगाया संगीन इल्जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.