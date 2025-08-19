एमपी में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, कांग्रेस नेता ने लगाया संगीन इल्जाम

Election Commission's website - मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई है। मंगलवार को मध्यप्रदेश CEO की वेबसाइट पर 'वेबसाइट रखरखाव के अधीन है' का नोटिस दिखाई दे रहा है। इस पर कांग्रेस नेता और एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि आयोग को आखिर किस चोरी के पकड़े जाने का डर है, जिसके चलते वह बार-बार अपनी वेबसाइट बंद कर देता है?