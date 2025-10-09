‘पैसे दो नहीं तो कर देंगे तबादला…’, टीचर्स के पास आ रहे ‘सर जी’ के फोन

शिक्षिका ने मना किया तो कॉल करने वाले ने कार्रवाई की धमकी दी। इसी तरह शासकीय नवीन हाईस्कूल आरिफ नगर की प्राचार्य व शिक्षिकाओं अनीता शमां, एसपी सिंह, उर्मिला पाल, अनीता वर्मा, फरजाना परवीन, शबनम अंसारी, फरहत रफीक, सीमा एजाज, संदीप सक्सेना के बीती 5 अक्टूबर की रात 7.30 बजे से 8.30 के बीच कॉल आया। टू कॉलर पर नाम सरजी दिखा रहा था। कॉल करने वाले ने विभाग का अधिकारी बताते हुए पूरे स्कूल स्टाफ व संपूर्ण जानकारी दी।