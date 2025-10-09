Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘पैसे दो नहीं तो कर देंगे तबादला…’, टीचर्स के पास आ रहे ‘सर जी’ के फोन

MP News: स्कूलों ने विभाग को शिकायत की है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा बताया जा रहा है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 09, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: आजकल शिक्षकों के मोबाइल पर अनजाने फोन काल्स आ रहे हैं। जिसमें सर जी कह रहे है कि 'पैसे दो नहीं तो कर देंगे तबादला…',। डीपीआइ सहित कई नामों से इन कॉल्स में तबादला, पढ़ाई में कमजोरी और निलंबन की धमकी मिली। बचाने के एवज में पैसे की मांग की गई। राजधानी में ही पिछले एक हफ्ते में सौ से ज्यादा शिकायतें मिली।

प्रदेश में यह संख्या हजारों में है। मामला अब उच्च स्तर पर पहुंचा है। स्कूलों ने विभाग को शिकायत की है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा बताया जा रहा है। शुरुआत एजुकेशन पोर्टल 3.0 के एक्टिवेट होने के बाद सामने आई है। इस प्लेटफॉर्म पर चार लाख शिक्षकों का डाटा है, वहीं सवा करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट की जानकारी रखी गई है।

यहां से भी शिकायत, कहा-सुरक्षा को खतरा

शिक्षिका ने मना किया तो कॉल करने वाले ने कार्रवाई की धमकी दी। इसी तरह शासकीय नवीन हाईस्कूल आरिफ नगर की प्राचार्य व शिक्षिकाओं अनीता शमां, एसपी सिंह, उर्मिला पाल, अनीता वर्मा, फरजाना परवीन, शबनम अंसारी, फरहत रफीक, सीमा एजाज, संदीप सक्सेना के बीती 5 अक्टूबर की रात 7.30 बजे से 8.30 के बीच कॉल आया। टू कॉलर पर नाम सरजी दिखा रहा था। कॉल करने वाले ने विभाग का अधिकारी बताते हुए पूरे स्कूल स्टाफ व संपूर्ण जानकारी दी।

शिक्षक बोले-फोन उठाने से लगता है डर

राजधानी में पचास से ज्यादा शिक्षकों ने शिकायत की है। शासकीय महाराणा प्रताप जहांगीराबाद ने तो विभाग को पत्र भेजा है। बताया कि यहां पदस्थ प्राचार्य रजनी खरया, रफिया सुल्तान, नीलिमा कुजू, अर्चना भार्गव, अर्चना शर्मा, मालती यादव, मनीषा श्रीवास, पूनम नेगी के मोबाइल फोन पर कॉल आए। टू कॉलर पर नाम सरजी दिखा रहा था। कॉल करने वाले ने खुद को अधिकारी बताकर 25-25 हजार की राशि ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाने लगा।

शिकायत आई है। जांच के लिए उच्च स्तर पर मामला भेज रहे हैं। साइबर की मदद लेंगे। नरेन्द्र अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 12:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘पैसे दो नहीं तो कर देंगे तबादला…’, टीचर्स के पास आ रहे ‘सर जी’ के फोन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

4 साल तक के बच्चे को न पिलाएं कफ सिरप, सिर्फ मान लें डॉक्टर्स की ये सलाह

Cough Syrup Case
भोपाल

मेडिकल कॉलेज में पोविडोन आयोडीन पर रोक, अनट्रेंड डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

MP News Shahdol and narmadapuram
भोपाल

मछली परिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सरकार से मांगा मकान ढहाने पर जवाब, बैंक खाते डिफ्रीज करने के आदेश

Machli Family Case
भोपाल

Coldrif के बाद MP में बैन हो सकता है एक और कफ सिरप, CM मोहन यादव का बड़ा खुलासा, कई राज्यों तक नेटवर्क

Corex Cough Syrup Illegal Business in MP
भोपाल

निगम कर्मचारियों की ‘हाजिरी’ के लिए नया सिस्टम शुरु, बीएमसी सख्त

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.