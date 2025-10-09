‘पैसे दो नहीं तो कर देंगे तबादला…’, टीचर्स के पास आ रहे ‘सर जी’ के फोन

(सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: आजकल शिक्षकों के मोबाइल पर अनजाने फोन काल्स आ रहे हैं। जिसमें सर जी कह रहे है कि 'पैसे दो नहीं तो कर देंगे तबादला…',। डीपीआइ सहित कई नामों से इन कॉल्स में तबादला, पढ़ाई में कमजोरी और निलंबन की धमकी मिली। बचाने के एवज में पैसे की मांग की गई। राजधानी में ही पिछले एक हफ्ते में सौ से ज्यादा शिकायतें मिली।
प्रदेश में यह संख्या हजारों में है। मामला अब उच्च स्तर पर पहुंचा है। स्कूलों ने विभाग को शिकायत की है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा बताया जा रहा है। शुरुआत एजुकेशन पोर्टल 3.0 के एक्टिवेट होने के बाद सामने आई है। इस प्लेटफॉर्म पर चार लाख शिक्षकों का डाटा है, वहीं सवा करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट की जानकारी रखी गई है।
शिक्षिका ने मना किया तो कॉल करने वाले ने कार्रवाई की धमकी दी। इसी तरह शासकीय नवीन हाईस्कूल आरिफ नगर की प्राचार्य व शिक्षिकाओं अनीता शमां, एसपी सिंह, उर्मिला पाल, अनीता वर्मा, फरजाना परवीन, शबनम अंसारी, फरहत रफीक, सीमा एजाज, संदीप सक्सेना के बीती 5 अक्टूबर की रात 7.30 बजे से 8.30 के बीच कॉल आया। टू कॉलर पर नाम सरजी दिखा रहा था। कॉल करने वाले ने विभाग का अधिकारी बताते हुए पूरे स्कूल स्टाफ व संपूर्ण जानकारी दी।
राजधानी में पचास से ज्यादा शिक्षकों ने शिकायत की है। शासकीय महाराणा प्रताप जहांगीराबाद ने तो विभाग को पत्र भेजा है। बताया कि यहां पदस्थ प्राचार्य रजनी खरया, रफिया सुल्तान, नीलिमा कुजू, अर्चना भार्गव, अर्चना शर्मा, मालती यादव, मनीषा श्रीवास, पूनम नेगी के मोबाइल फोन पर कॉल आए। टू कॉलर पर नाम सरजी दिखा रहा था। कॉल करने वाले ने खुद को अधिकारी बताकर 25-25 हजार की राशि ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाने लगा।
शिकायत आई है। जांच के लिए उच्च स्तर पर मामला भेज रहे हैं। साइबर की मदद लेंगे। नरेन्द्र अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी
